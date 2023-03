Polityka zatrudnienia Jeremy'ego Hunta zmusi rodziców pobierających zasiłki do pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo?

Czy nowa polityka zatrudnienia forsowana przez kanclerza skarbu Jeremy'ego Hunta zmusi rodziców pobierających zasiłki do pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo? Organizacje charytatywne ostro krytykują plany rządu, twierdząc, że nowe rozwiązania są „nieodpowiedzialne”, a rząd dewaluuje kwestię bezpłatnej opieki nad dziećmi, świadczonej przede wszystkim przez młode mamy.

Rząd chce zmusić Brytyjczyków do powrotu na rynek pracy

Nie od z dziś wiadomo, że rząd brytyjski chce zachęcić albo wręcz zmusić Brytyjczyków do powrotu na rynek pracy, i to przy pomocy różnych środków. Dziennikarze „The Guardian” ustalili właśnie, że do pracy prawie w pełnym wymiarze godzin mogą zostać zmuszeni rodzice – przede wszystkim młode mamy - których dzieci skończą trzeci rok życia. Okazuje się, że w ramach gruntownej zmiany systemu, która w zeszłym tygodniu została przez Jeremy'ego Hunta wprowadzona do budżetu po cichu, a o której kanclerz jedynie napomknął w swoim przemówieniu w Izbie Gmin, setki tysięcy rodziców, którzy pobierają zasiłek Universal Credit, zostanie zniechęconych do zapewniania swoim dzieciom codziennej opieki. - Niezależność jest zawsze lepsza niż zależność, dlatego wierzymy, że ci, którzy mogą pracować, powinni to robić. Tak więc sankcje będą stosowane bardziej rygorystycznie wobec tych, którzy nie będą spełniać surowych wymagań dotyczących poszukiwania pracy lub zdecydują się nie przyjąć rozsądnej oferty pracy – zaznaczył kanclerz.







Jakie zmiany w zasiłkach zostaną wprowadzone w nadchodzącym roku budżetowym?

Zmiany, które rząd Rishiego Sunaka zamierza wprowadzić w nadchodzącym roku budżetowym, dotyczą przede wszystkim rodziców, którzy są głównymi żywicielami rodziny, a to oznacza, że najbardziej zmiany te dotkną samotne matki. Rząd może odciąć rodziny od zasiłków, jeśli:

rodzice/główni żywiciele nie będą dostępni w zakresie świadczenia pracy do 30 godzin tygodniowo, gdy ich najmłodsze dziecko skończy trzy lata (to wymiar niemal dwukrotnie większy, niż obecne 16 godzin);

rodzice/główni żywiciele nie będą spotykali się doradcą ds. pracy co trzy miesiące – obecnie jest to sześć miesięcy – gdy ich dziecko skończy pierwszy rok życia. Rodzice dwulatków będą musieli uczęszczać na coaching co miesiąc;

jeden z rodziców nie będzie poszukiwał pracy w przypadku, w którym drugi partner obecny w domu posiada płatną pracę, ale dochody gospodarstwa domowego są uzupełniane przez zasiłek Universal Credit. Dotychczas w takich sytuacjach osoby będące w domu z dzieckiem/dziećmi nie miały obowiązku pracy.

W UK będzie radykalna zmiana w kwestii przyznawania zasiłków?

Ekspert David Webster z Uniwersytetu z Glasgow nie ma wątpliwości, że planowane przez rząd zmiany w polityce przyznawania zasiłków są znaczące. - Wydaje się, że wiele, jeśli nie wszystkie obecne rodzicielskie „służebności ”w ramach Universal Credit zostaną całkowicie zlikwidowane. (…) To całkowite lekceważenie potrzeb dzieci, które będzie miało drastyczny wpływ na samotnych rodziców – mówi Webster. A wtóruje mu Kate Andersen – pracowniczka naukowa z York University, która bada doświadczenia kobiet w zakresie pomocy społecznej, mówiąc: - Jest to niezgodne z oczekiwaniami matek i rodziców o niskich dochodach, dewaluuje nieodpłatną opiekę i mówi, że głównym wkładem społecznym jest płatna praca.

Reformy rządu dotkną przede wszystkim samotne matki?

Szacunki rządu wskazują, że reforma systemu zasiłków może wpłynąć na około 800 000 rodziców lub opiekunów. Z kolei z analizy organizacji Work Foundation wynika, że narażonych na utratę potrzebnych do życia środków może zostać nawet 300 000 osób z małymi dziećmi – z których prawie 90 proc. to kobiety.

Potwierdza to Mary-Ann Stephenson, dyrektorka Women's Budget Group, która nie ma wątpliwości, że zmiany w systemie zasiłków w sposób nieproporcjonalny dotkną samotnych rodziców, z których 85 proc. to matki. - Kobiety są amortyzatorami ubóstwa, [a zatem] wywieranie dodatkowej presji finansowej na tę grupę, podczas kryzysu kosztów życia, jest nie do przyjęcia – zaznacza ekspertka.

Doprecyzujmy jeszcze raz, że zmiany przygotowane przez rząd zmuszą głównych opiekunów dzieci do pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo od momentu ukończenia przez dziecko lub najmłodsze dziecko trzeciego roku życia. Obecnie rodzice dzieci w wieku 3 i 4 lat mają obowiązek pracować 16 godzin by otrzymać zasiłek Universal Credit, a rodzice dzieci w wieku od 5 do 12 lat - 25 godzin tygodniowo. 30 godzin to z kolei zaledwie pięć godzin mniej niż 35 godzin uznawanych przez rząd za zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.

