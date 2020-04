Polityka imigracyjna Home Office pogłębia nierówności w dostępie do służby zdrowia. Sadiq Khan apeluje do Priti Patel o poluzowanie ograniczeń

Burmistrz chce także, by pracownicy służby zdrowia z pierwszej linii frontu mieli ułatwiony dostęp do obywatelstwa

Fot. Getty

Sadiq Khan wezwał minister spraw wewnętrznych Priti Patel do zniesienia niektórych ograniczeń dla imigrantów z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa. Burmistrz Londynu wyraził „głębokie zaniepokojenie” o stan zdrowia wielu mieszkańców stolicy, którzy nie są rodzimymi Brytyjczykami.

Sadiq Khan zwrócił uwagę na fakt, że polityka imigracyjna Home Office „pogłębia” nierówności w zakresie dostępu do służby zdrowia. Jest to szczególnie niebezpieczne teraz, w czasie pandemii koronawirusa, a polityka ministerstwa prowadzi do dyskryminacji osób wywodzących się spoza Wielkiej Brytanii. „Obawiam się, że nierówności w zakresie dostępu do służby zdrowia są spotęgowane polityką imigracyjną – polityką, która może prowadzić do ubóstwa i która może przewrotnie zachęcać do dyskryminacji osób z kręgu BAME [ang. Black, Asian, and minority ethnic – [przyp.red.] i innych imigrantów w Londynie”- ostrzegł Sadiq Khan w liście do Priti Patel.

Burmistrz Londynu wezwał Priti Patel do zawieszenia przepisów dotyczących pobierania opłat przez NHS i udostępniania danych o imigrantach Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Khan twierdzi bowiem, że regulacje te „podważają” obecnie wysiłki na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19, a także że ograniczają one wielu kluczowym pracownikom (oraz ich rodzinom) prawo do pomocy medycznej w razie zarażenia się koronawirusem. - Widzimy teraz dobitnie, że wielu londyńczyków jest zostawionych samym sobie, że boi się prosić o wsparcie podczas globalnej pandemii. Słyszymy też, że coraz więcej ludzi umiera w domach lub cierpi w milczeniu” - dodał burmistrz w liście.

Sadiq Khan odniósł się wreszcie do informacji Home Office sprzed tygodnia o bezpłatnym przedłużeniu wizy dla lekarzy i pielęgniarek spoza UE, którą ktoś z ministerstwa szybko później zaktualizował i ograniczył tylko do imigrantów mieszczących się w kategorii „Tier 2 visa”. Burmistrz zaapelował w związku z tym do Priti Patel nie tylko o bezpłatne przedłużenie wizy wszystkim imigrantom pracującym w NHS na pierwszej linii frontu, ale też o ułatwienie im dostępu do obywatelstwa.