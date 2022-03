Polityk zarządzającymi finansami całego kraju nie potrafi zapłacić kartą [WIDEO]

Fot: Facebook @RishiSunak, Flickr /hmtreasury

Rishi Sunak nie tylko zapowiedział rządowe reformy związane z zmianami w podatkach, ale również pamiętał o tym, że nawet najlepsze rozwiązania wymagają promocji i budowania pozytywnego wizerunku w mediach społecznościowych. Jak mu to wyszło?

Kanclerza skarbu niejako w ramach promocji nowych, rządowych rozwiązań zawartych w tegorocznym Spring Statement przygotował materiały niejako promujące między innymi obniżkę "fuel tax". Rzecz jasna, nie jest to nic niezwykłego w perspektywie tego, jak się współcześnie uprawa politykę. Poza "twardymi" działaniami, opracowywaniem i pisaniem nowych ustaw, zdobywaniem dla nich poparcia w parlamencie, konieczne są również "miękkie" działania, polegające głównie na "sprzedaniu" swojego politycznego produktu wyborcom i opinii publicznej. Jak to wyszło w tym przypadku? W naszej ocenie - dość średnio. Otóż, Rishi Sunak aby pokazać się, że jednym z nas, na potrzeby zdjęć w social mediach "wypożyczył" Kię Rio i pojechał nią na pobliską stację benzynową, aby zatankować. Dodajmy, że jak ustalili dziennikarze "The Independent" samochód ten należał do pracownika Sainsbury's, a Sunak rzeczywiście zapłacił za paliwo z własnej kieszeni.

Wpadka brytyjskiego kanclerza skarbu

Efekty tej promocyjnej sesji fotograficznej opłaconej z pieniędzy podatników możecie znaleźć na oficjalnym profilu HM Treasury na łamach Flickra (to serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udostępniania zdjęć cyfrowych online). Internauci komentując serię zdjęć, na których minister brytyjskich finansów "udaje" przeciętnego mieszkańca UK, nie mieli dla niego litości. Zwracali uwagę, że zrobione zdjęcia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością!

Zaznaczmy - Rishi Sunak jest jednym z najbogatszych polityków w UK. Powszechnie uważa się, że jest on najbardziej majętnym członkiem parlamentu. Brytyjskie media wyceniają go na około 200 mln funtów! Co ciekawe, bogactwo Sunak zawdzięcza głównie dzięki swojej żonie. Multimilionerka Akshata Murthy jest córką miliardera N.R. Narayana Murthy, szóstego najbogatszego mieszkańca Indii. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Żona brytyjskiego kanclerza skarbu ma warte 490 mln funtów udziały w firmie, która wciąż działa w Moskwie".

Wideo z nieporadnym Sunakiem viralowo rozchodzi się po sieci

W kontekście tego wszystkiego trochę głupio udawać, że jest się "zwykłym człowiekiem" i jeździ się "zwykłym samochodem", które w salonie kosztuje kilkanaście tysięcy funtów. Wyszło sztucznie, zupełnie nieautentycznie, a ci, których te materiały mogły przekonać mogli poczuć się rozczarowani albo wręcz oszukani.

... ale to jeszcze nie wszystko! Kanclerz Sunak zaliczył niemałą wpadkę podczas płacenia za zatankowane paliwo. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Mamy do czynienia z sytuacją, w której polityk zarządzający finansami całego kraju nie umie prawidłowo skorzystać z karty płatniczej. Na nagraniu widać wyraźnie, jak Sunak próbuje zbliżyć swoją kartę do... skanera kodów kreskowych.