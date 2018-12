Polish Hero dla polskiego imigranta w UK: Każdy z Was jest bohaterem!

W tym roku redakcja Polish Express postanowiła przyznać nietypową, ale też szczególną i inną od dotychczasowych nagrodę Polish Hero… Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że w obliczu obecnej sytuacji związanej z Brexitem oraz zbyt długiego utrzymywania nas w niepewności przez rządzących w kwestii zachowania swoich praw po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nagroda należy się wszystkim Polakom, którzy żyją i pracują na Wyspach. Mówiąc zwięźle – Polish Hero to każdy z Was.

Każdy z Was musiał w tym roku być świadkiem trudnych i wyjątkowo burzliwych negocjacji między Wielką Brytanią i Unią, w czasie których m.in. ważyły się losy imigrantów z UE na Wyspach po Brexicie. Do tej pory nie wiemy, czy osiągnięte między Brukselą i Londynem porozumienie zostanie zaakceptowane i czy scenariusz związany z twardym Brexitem nie stanie się realny.

Biorąc pod uwagę zarówno postawienie nas w roli karty przetargowej z UE jak i fakt, że staliśmy się adresatami często obraźliwej retoryki brytyjskiego rządu i brytyjskiej ulicy, chcieliśmy Wam przypomnieć przez tę nagrodę, że mamy swoje ogromne zasługi w rozwoju Wielkiej Brytanii oraz swoim, co więcej – rozwoju naszej społeczności na Wyspach.

Ten rok jest rokiem naszego największego święta, które jest ważne dla każdego z nas, zarówno tych mieszkających w ojczyźnie jak i poza nią – 100. rocznica niepodległości niech będzie dla nas także symbolem zjednoczenia Polaków w trudnych dla nas sytuacjach.

Polonia brytyjska potrafi sobie bezinteresownie pomagać, mamy na to wiele dowodów – od akcji pomocowych, jak Paczka dla Bohatera, o której piszemy w tym wydaniu gazety, czy tworzeniu grup na Facebooku w celu zapewnienia bezpośredniej pomocy innym Polakom, wystarczy wymienić chociażby służenie radą – mniej doświadczonym – w kwestii starania się o brytyjskie obywatelstwo czy stałą rezydenturę, jak to robi laureatka naszego drugiego plebiscytu Woman with Power. Wiemy, że takich ludzi i grup jest więcej, dlatego ta nagroda jest także dla nich. Ale również dla tych Polaków, którzy codziennie funkcjonują w brytyjskiej rzeczywistości, gdyż bywa ona zarówno piękna jak i trudna.

Nie wiemy, jak będą wyglądać najbliższe miesiące w Wielkiej Brytanii, przed nami „Brexit Day” oraz – przed każdym, kto zdecyduje się tutaj zostać po Brexicie - proces starania się o status osoby osiedlonej (settled status). Mamy jednak nadzieję na to, że – niezależnie od tego, jakie będą decyzje polityków – przejdziecie przez ten proces z podniesioną głową. Chcemy też, abyście wiedzieli, że jesteśmy z Wami. Staramy się informować Was na bieżąco o istotnych sprawach, które dotyczą brytyjskiej Polonii. I robić to będziemy...

