Polish Express Group partnerem medialnym programu Trusted Company UK

Zetha Media, wydawca największych mediów dla Polaków w Wielkiej Brytanii, zawarło porozumienie medialne z programem certyfikującym Trusted Company UK. Portal polishexpress.co.uk, a także strefa.co.uk oraz lajt.co.uk będą wspierać medialnie.

Porozumienie między Zetha Media a Trusted Company UK ma przynieść korzyści nie tylko obu zainteresowanym stronom, ale także czytelnikom portali wydawanych przez Zetha Media. Medialne wsparcie ze strony wydawcy ma przynieść Trusted Company długofalowe efekty. Promocja w mediach społecznościowych oraz na portalach takich jak Polish Express pozwolą na dotarcie do większej liczby odbiorców, którzy dotychczas nie wiedzieli czym jest certyfikat Trusted Company UK i jakie wartości prezentują mogące się pochwalić certyfikatem firmy.



Trusted Company UK to certyfikat dedykowany przede wszystkich dla potwierdzenie wysokich standardów jakości firm działających w Wielkiej Brytanii. Firmy posiadające certyfikat jakości Trusted Company UK mogą dzięki niemu przekazać swoim klientom oraz kontrahentom komunikat mówiący, że są godni zaufania, a ich produkty i usługi są najwyższej jakości. Dzięki niemu prowadzenie biznesu od strony klienta oraz producenta jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste.

Wsparcie medialne ze strony Zetha Media pozwoli rozszerzyć rozpoznawalność certyfikatu wśród firm oraz ich kontrahentów działających na terenie Wielkiej Brytanii. Dotarcie do większej liczby odbiorców to jeden z nadrzędnych celów twórców certyfikatu Trusted Company. Wsparcie medialne ze strony doświadczonego i obecnego od wielu lat na rynku medialnym w Wielkiej Brytanii wydawcy jest krokiem milowym dla programu Trusted Company UK. Polepszenie rozpoznawalności ma przynieść zysk przede wszystkim dla klientów, którzy dowiedzą się czym dokładnie jest certyfikat i co reprezentuje firma, której został on przyznany. Współpraca między grupą medialną Zetha Media a Trusted Company będzie polegała przede wszystkim na wsparciu w zakresie publikacji aktualności i newsów na stronach Polishexpress.co.uk, Lajt.co.uk oraz Strefa.co.uk, a także na udostępnianiu ich na profilach społecznościowych portali.

Zetha Media to wydawca portalu Polishexpress.co.uk, który największym serwisem w Wielkiej Brytanii skierowanym do brytyjskiej polonii. W skład grupy medialnej Zetha Media - Polishexpress Group wchodzi także portal o tematyce lifestylowym lajt.co.uk, także portal z ogłoszeniami strefa.co.uk. Wszystkie one skierowane są przede wszystkim do Polaków i tworzą wspólnie grupę medialną działającą na rynku brytyjskim od 2003 roku. Certyfikat Trusted Company UK został dotychczas przyznany między innymi takim firmom jak Giant, Admiral Tax, Dowson Holdings Ltd., a także polskiej agencji marketingowej Komu Media działającej na rynku brytyjskim.