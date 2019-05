Polisa na życie w UK – 10 najczęściej zadawanych pytań

Wykup ubezpieczenia, w szczególności jeśli przystępujemy do tego po raz pierwszy, może przysporzyć nam wielu pytań i niejasności. Możemy to porównać do decyzji o zakupie nowego tableta, z którego będziemy korzystać codziennie.

Jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tego typu urządzeniem, nie mamy pojęcia o różnicach między markami, ani nie wiemy nic o żywotności baterii lub oprogramowaniu, to będziemy potrzebowali sporo czasu, aby rozeznać się w dostępnych opcjach i podjąć przemyślaną decyzje, której nie będziemy żałować w przyszłości.

Mając na uwadze istotność ubezpieczenia na życie w UK i czasami skomplikowane kwestie z nim związane, odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają nam nasi klienci.

1. Jak działa polisa na życie?

Polisa na życie to rodzaj kontraktu pomiędzy Tobą, a firmą ubezpieczeniową. Ty zgadzasz się opłacać miesięczne składki, a ubezpieczyciel w zamian zobowiązuje się wypłacić kwotę odszkodowania dla wskazanych przez Ciebie osób, w przypadku Twojej śmierci.

Taka polisa nie jest więc dla Ciebie, tylko dla osób, których finansowe bezpieczeństwo mogłoby być zagrożone, gdy Ciebie zabrakło (np. rodzina lub dzieci).

2. Czy muszę mieć polisę na życie?

Nie, nie musisz. Nie każdy ma potrzebę posiadania ubezpieczenia na życie, ale też nie każdy jest świadomy, że jej potrzebuje.

Jeśli jesteś singlem i nie planujesz założenia rodziny, być może bardziej rozsądnym krokiem byłoby zapewnienie sobie prywatnej renty zdrowotnej w przypadku niezdolności do pracy. Żyjąc na emigracji, warto też rozważyć, czy rodzinę w kraju będzie stać na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z pochówkiem i/lub sprowadzeniem ciała do Polski.

Twoje dzieci wyfrunęły już z gniazda i są samodzielne finansowo, a Twoja druga połówka spokojnie poradzi sobie finansowo po Twojej śmierci? W takiej sytuacji warto rozważyć ubezpieczenie od poważnych zachorowań, które są obecnie tak powszechne.

Jeśli natomiast zgromadziłeś bardzo duże oszczędności, które według Ciebie stanowią wystarczające zabezpieczenie Twoich bliskich, to powinieneś wziąć pod uwagę pokrycie potencjalnych kosztów z tytułu podatku od spadku, który w UK wynosi aż 40%. Często polisa na życie zawierana jest właśnie w celu uregulowania tej przyszłej należności.

3. Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

To jaki poziom kwoty ubezpieczenia potrzebujemy, zależy od indywidualnych okoliczności. Nie ma jednego rozwiązania, które jest dobre dla wszystkich.

Jeśli posiadasz mortgage w UK, warto rozważyć sumę ubezpieczenia, która spłaci w całości to zobowiązanie. Jeśli natomiast jesteś odpowiedzialnym rodzicem, będzie Ci zależeć na tym, aby poziom życia dzieci nie różnił się bardzo od tego, jaki wiodły przed Twoją śmiercią. Wysokość odszkodowania w tym przypadku może zależeć od ilości i wieku dzieci, jak również standardu życia jaki chcielibyśmy im zagwarantować.

Dobrą praktyką przy ustaleniu kwoty odszkodowania jest ubezpieczenie się na dziesięciokrotność rocznego wynagrodzenia głównego żywiciela rodziny. Nie jest to oczywiście sztywna zasada i nie musimy się jej trzymać. Pamiętajmy również, że w dłuższym okresie czasu inflacja uszczupli realną wartość wypłaty, dlatego warto pomyśleć o dodaniu opcji indeksacji polisy.

Często o wyborze kwoty odszkodowania decyduje budżet jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na miesięczną składkę. Takie rozwiązanie, nie zawsze będzie w stanie zabezpieczyć nasze przyszłe potrzeby, ale zapewni pokrycie przynajmniej ich części.

4. Czy jestem za stary na polisę na życie?

Hmmm... mówi się, że wiek to tylko liczba, ale przy ubezpieczeniach obowiązuje zasada, że im starsi jesteśmy, tym więcej zapłacimy za miesięczną składkę. W rzeczywistości nigdy nie będziemy za młodzi, albo za starzy na ubezpieczenie na życie. Na rynku jest dużo rodzajów ubezpieczeń dla osób w każdym wieku. Niektóre nawet mogą być wykupione przez 70-latków. (np. polisy over 50’s). Warto natomiast zwrócić uwagę, że im dłużej odwlekamy decyzje z rozpoczęciem naszego ubezpieczenia, to nie tylko cena będzie wyższa, ale i warunki, które będziemy mieli dostępne mogą być gorsze, a czasami nawet możemy polisy w ogóle nie dostać, np. ze względu na stan zdrowia i historie medyczną.

5. Czy jestem za młody na polisę na życie?

Panuje przekonanie, że ubezpieczenie na życie wykupują osoby w „dojrzałym wieku” i nie warto interesować się tym rozwiązaniem, gdy jesteśmy jeszcze młodzi. Oczywiście nie jest to stwierdzenie, prawdziwe dla wszystkich. Głównymi benefitami z podjęcia takiego ubezpieczenia w młodym wieku, jest fakt, że ubezpieczyciel będzie opierał się na naszym obecnym stanie zdrowia, a im młodsi i zdrowsi jesteśmy, tym niższą składkę ubezpieczenia możemy sobie zapewnić na przyszłość. Swoją pierwszą polisę na życie możemy zazwyczaj wykupić już po ukończeniu 18 lat.

6. Jaki jest okres karencji w polisie na życie?

Zawsze powinniśmy czytać to co jest napisane małym drukiem, albo zaangażować do zawarcia polisy doświadczonego doradcę ubezpieczeniowego.

Na brytyjskim rynku przy standardowych polisach na życie oferowanych przez większość renomowanych ubezpieczycieli zwykle nie występuje okres karencji, a ubezpieczony jest chroniony od pierwszego dnia, w którym polisa wchodzi w życie. Jedynym wyjątkiem są tu przypadki samobójstw. Większość ubezpieczycieli nie wypłaci wysokości odszkodowania z tego tytułu, w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia ochrony.

7. Czy mogę zaoszczędzić zawierając wspólną polisę z partnerem?

Wspólna polisa zwykle będzie tańsza niż dwie osobne, ale kwota odszkodowanie będzie wypłacone tylko raz, w przypadku śmierci pierwszej z osób ubezpieczonych. Dla przykładu, jeśli wraz z partnerem umierasz w wypadku samochodowym, to przy polisie wspólnej, kwota ubezpieczenia zostanie wypłacone tylko raz, gdzie przy dwóch indywidualnych możemy spodziewać się podwójnej wypłaty. Jeżeli nie mamy dzieci i nasz budżet jest ograniczony, to może być to pewne rozwiązanie. Niestety sprawy mogą też się nieco skomplikować, jeśli związek, w którym jesteśmy, okaże się nie być tym z filmów romantycznych i zapadnie decyzja o rozstaniu. Wtedy najczęściej będziemy zmuszeni rozwiązać taką polisę i zawrzeć kolejną (często droższą ze względu na wiek i stan zdrowia), aby dalej być ubezpieczonym.

8. Pracodawca zapewnia mi ubezpieczenie, czy dalej powinienem ubezpieczyć się prywatnie?

Jeżeli nasz pracodawca zapewnia nam pakiet, który zawiera tzw. „death in service”, to w przypadku naszej śmierci wysokość odszkodowania zostanie wypłacone naszym bliskim, ale tylko podczas kontynuacji danego zatrudnienia.

Ubezpieczenie natomiast wygasa w momencie kiedy zakończymy zatrudnienie w danej firmie. Jeśli nasz pracodawca gwarantuje nam takie pakiety, to zwykle kwota odszkodowania w przypadku śmierci wynosi jedynie 3-5 krotności rocznej pensji.

Niestety nie wszyscy pracodawcy takie rozwiązania oferują, a jeśli już są dostępne, to najlepiej dokładnie sprawdzić jakie warunki obowiązują w takim pakiecie i upewnić się, że wysokość odszkodowania zapewnią naszym bliskim odpowiednie zabezpieczenie, gdy nas zabraknie.

Warto też podkreślić, że wiele osób, które posiadają ubezpieczenie firmowe, decydują się na osobną, prywatną polisę, która jest niezależna od tego gdzie pracują, jak również od wysokości wynagrodzenia.

9. A co jeśli mój ubezpieczyciel zbankrutuje?

Szczęśliwie, bankructwa w branży ubezpieczeniowej w UK, zdążają się stosunkowo rzadko. Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się w ogóle. Jednak nie powinniśmy się zbytnio tym przejmować, ponieważ nie będzie to miało dużego wpływu na naszą ochronę. Jeśli coś niedobrego przydarzy się Twojemu ubezpieczycielowi, brytyjski fundusz gwarancyjny Financial Services Compensation Scheme (FSCS), znajdzie Ci kolejnego ubezpieczyciela, który przejmie jego obowiązki. Zawsze sprawdzajmy, czy nasz ubezpieczyciel znajduje się w rejestrze FSCS, by mieć pewność, że jest prawnie zarejestrowany w UK.

10. Co się stanie z moją polisą na życie jeśli wyjadę z UK?

Decyzja o wykupie polisy na życie jest zwykle decyzją długoterminową i wiele rzeczy może się wydarzyć w trakcie jej obowiązywania.

Pomimo że dziś nie planujemy żadnych radykalnych zmian lub przeprowadzek, to życie ma to do siebie, że lubi nas zaskakiwać. Spora część firm ubezpieczeniowych w UK daje nam możliwość kontynuowania polisy nawet jeśli wyjedziemy z UK (np. przeprowadzimy się do Polski czy zamieszkamy w Hiszpanii).

Warto zwrócić uwagę naszemu doradcy przed podjęciem decyzji o wyborze polisy i ubezpieczyciela, że taka możliwość jest dla nas istotna.

Standardowymi warunkami jakie musimy spełnić przy chęci kontynuacji ubezpieczenia na życie po wyjeździe z Anglii, to zgłoszenie naszego nowego adresu do ubezpieczyciela i utrzymanie brytyjskiego rachunku bankowego, z którego będą pobierane składki.

Jeśli już dojdzie do sytuacji, w której będziemy chcieli wyprowadzić się z UK i stwierdzimy, że możemy mieć trudności z opłacaniem polisy, z uwagi na obniżenie dochodów to warto pamiętać, że zazwyczaj istnieje możliwość obniżenia kwoty ubezpieczenia, a w związku z tym i miesięcznych składek.

