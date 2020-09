Policji udało się zatrzymać podejrzanego o serię ataków w Birmingham - znamy szczegóły!

Co stało się w niedzielę w nocy? Znamy szczegóły!

Policji udało się aresztować jedną osobę w związku z serią ataków z użyciem noża w Birmingham, które miały miejsce w niedzielę w nocy. Według West Midlands Police nie mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym, ani zbrodnią z nienawiści.

O tragicznych wydarzeniach w Birmingham, jako jedni z pierwszych pisaliśmy już w dniu wczorajszym - wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na ten temat odsyłamy do naszego poprzedniego tekst na ten temat: PILNE! "Poważny incydent" w centrum Birmingham - w nocy doszło do kilku ataków z użyciem noża. Co od tamtego czasu się zmieniło? Czego się dowiedzieliśmy? Lokalna policja ustaliła, że w wyniku wczorajszych ataków zginęła jedna osoba, a kolejne siedem zostało rannych. Dwie z nich odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

W toku śledztwa ustalono, że seria ataków za pomocą nożna miała miejsce pomiędzy godziną 00:30 a 2:20. Oficerowie West Midlands Police są przekonani, że te zdarzenia w jakiś sposób są ze sobą powiązane, ale wciąż nie ustalono co było ich powodem i jakimi motywami kierował się sprawca.

Ustalono również przebieg zdarzeń. Pierwszy atak miał miejsce tuż po północy na Constitution Hill, gdzie tylko powierzchownie ranna została jedna osoba. Następnie, około 20 minut później policja została wezwana Livery Street, w pobliżu stacji kolejowej Snow Hill, gdzie ranni zostali 19-letni mężczyzna (ciężko) oraz kobieta. Około godziny 1:50 do ataku doszło na Irving Street, gdzie odnotowano śmierć 23-letniego mężczyzny. Oprócz tego kolejna ofiara została ciężko ranna. Wreszcie, po godzinie 2 na Hurst Street, na obszarze tzw. Birmingham Gay Village dwóch mężczyzn zostało lekko rannych, a 32-letnia kobieta została ciężko ranna.

Wszystko wskazuje na to, że ofiarami nożownika stały się całkiem przypadkowe osoby. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli do czynienia z terrorystą lub osobą, która wybiera swoje cele z powodu ich koloru skóry, rasy bądź narodowości.

Policji udało się zatrzymać podejrzanego

Lokalnym służbom udało się aresztować 27-letniego mężczyznę. Zatrzymano go w okolicy Selly Oak, około godziny 4 w nocy. Obecnie przebywa w areszcie i jest przesłuchiwany. Mają mu zostać postawione dotyczące między innymi siedmiu zarzutów usiłowania zabójstwa.