Policjant aresztowany w związku z zaginięciem 33-letniej Sarah Everard w południowym Londynie

Zaginięcie 33-letniej kobiety – Sarah Everard - w południowym Londynie budzi wiele emocji, zwłaszcza teraz, gdy w związku ze sprawą aresztowano jednego z policjantów Metropolitan Police.

33-letnia Sarah Everard po raz ostatni była widziana 3 marca około godziny 21:30, a londyńska policja prowadzi jej intensywne poszukiwania już od tygodnia.

Policjant aresztowany w związku z zaginięciem Sarah Everard

We wtorek wieczorem policjant został aresztowany w Kent w związku z zaginięciem Sarah Everard. Metropolitan Police podało, że fakt, iż zatrzymany mężczyzna jest policjantem na służbie, jest „szokujący i niepokojący”. Pod zarzutem pomocy mężczyźnie aresztowano także kobietę. Oboje są obecnie przesłuchiwani.

Nick Ephgrave z policji powiedział:

- Aresztowanie przeprowadzone dzisiaj wieczorem stanowi poważny i znaczący postęp w sprawie. Nadal będziemy pracować nad tą sprawą w trybie pilnym, ale fakt, że aresztowany mężczyzna jest oficerem Metropolitan Police jest zarówno szokujący jak i niepokojący.

Zaginięcie Sarah Everard

Inpektor Katherine Goodwin wypowiedziała się w sprawie poszukiwań Sarah Everard:

- Jest to śledztwo szybko posuwające się do przodu i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć Sarah. Reakcja ze strony ludzi jest ogromna, dlatego powtarzam apel o pomoc do każdego, kto może posiadać jakiekolwiek informacje na temat sprawy.

Odkrycie, które okazało się zwrotne w śledztwie, nastąpiło po dokładnym przeszukaniu rejonu, w jakim po raz ostatni widziano Sarah, czyli przy Poynders Road. Policja korzystała także z pomocy psów tropiących. Ponadto oficerowie rozmawiali z mieszkańcami 750 domów w okolicy, a policja otrzymała w sprawie 120 telefony.

33-letnia Sarah Everard zaginęła w drodze powrotnej do domu w Brixton po opuszczeniu mieszkania znajomego/znajomej przy Leathwaite Road, Clapham Junction 3 marca po godzinie 21:00. Jej droga do domu powinna zająć jej około 50 minut. Rodzina kobiety powiedziała, że zniknięcie jest niepodobne do Sarah.