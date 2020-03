Policjanci na drogach będę kontrolować kierowców i sprawdzać czy z uzasadnionych przyczyn wyszli z domu

Policja w hrabstwie North Yorkshire wprowadzi "punkty kontrolne", na których będzie zatrzymywać kierowców i upewniać się, czy z uzasadnionych przyczyn wyszli z domu podczas "lockdownu" obowiązującego w UK.

Jak czytamy na łamach portalu "The Evening Standard" już od wczoraj mają funkcjonować takie "checkpointy". Oficerowie North Yorkshire Police będę pytać kierowców dokąd jadą, dlaczego się tam wybrali, i przypomną im przesłanie rządu, aby "pozostać w domu, chronić NHS i ratować życie". Co więcej, położenie owych "punktów kontrolnych" nie będzie z góry ustalone. Oznacza to, że drogówka może pojawi się z nimi w dowolnym miejscu i czasie.

"Nowe i znaczące ograniczenia ogłoszone przez premiera w poniedziałek wieczorem bardzo wyraźnie określają, co każdy z nas musi zrobić, aby ratować życie. Przesłanie jest jasne, a ostrzeżenie surowe. Pozostań w dom, ratuj życie" - komentował zastępca komendanta policji, Mike Walker.

„Oprócz nowych ograniczeń rząd ogłosił [również] nowe uprawnienia do ich egzekwowania. Wiem, że zdecydowana większość ludzi zastosuje się do tych ograniczeń (...). Wraz z wejściem w życie przepisów kontrole drogowe pomogą nam wzmocnić komunikację. Dlatego prosimy ludzi, aby nie odbywali niepotrzebnych podróży i rozumieli definicję słowa "niezbędne". Mamy szczerą nadzieję, że nie będziemy musieli uciekać się do działań egzekucyjnych, ale jeśli ludzie nie zastosują się do tego - zrobimy to" - klarował Walker.

Nie tylko w Yorkshire ruszono z podobną inicjatywą - portal "Metro" podaje, że w Plymouth lokalna policja również dokonuje podobnych kontroli. Utworzono specjalną blokadę na drodze, dzięki której sprawdzono 150 pojazdów w Penzance, Hayle i St Ives.

Czy za "złamanie" wytycznych wprowadzonych przez rząd grozi jakaś kara, jeśli zostaniecie przyłapani przez lokalną policję? Zgodnie z wytycznymi rządu osoby nieprzestrzegające nakazu izolacji zostaną ukarane mandatem, a policja będzie mogła wymusić zastosowanie się do nowych zasad, co przede wszystkim oznacza, że: