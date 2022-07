Policja z West Yorkshire ostrzega przed żelkami z THC - po zażyciu ich jedna osoba zmarła, dwie trafiły do szpitala

W Wielkiej Brytanii odnotowano kolejny przypadek zgonu spowodowanego spożyciem jadalnych słodyczy z THC. Po zjedzeniu (najprawdopodobniej) żelków jedna osoba zmarła, a dwie trafiły do szpitala. Policja z West Yorkshire wydała odpowiednie ostrzeżenie w tej sprawie.

Do tragedii doszło w Batley, angielskim mieście zlokalizowanym w hrabstwie West Yorkshire. W domu znajdującym się przy Bradford Road policjanci z posterunku w Kirkless znaleźli ciało martwego mężczyzny, jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez West Yorkshire Police. Dwóch kolejnych mężczyzn zabrano do szpitala, a ich stan określany jest jako bardzo poważny. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale wiele wskazuje na to, że trójka mężczyzn zażyła narkotyki. Lokalna policja wydała ostrzeżenie w związku z pojawieniem się "trefnej" partii narkotyków w obiegu na tym obszarze. Na oficjalnej stronie służb z West Yorkshire opublikowano zdjęcia żelków, co może świadczyć o tym, że mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. "jadalnymi" narkotykami, zawierającymi THC.

Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala

"Jesteśmy w trakcie ustalania, co się tutaj wydarzyło i nie możemy wykluczyć, że ta tragiczna śmierć (...) jest związana związane z partią nielegalnych narkotyków" - komentował Simon Reddington z Kirklees District CID. "Może chodzi o tak zwane jadalne narkotyki" - dodawał.

"Zachęcam ludzi do tego, aby dwa razy zastanowili się zanim sięgną po nielegalne substancje - niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków są dobrze znane i wszystkie narkotyki stanowią ryzyko. Ludzie, którzy biorą narkotyki, nie zawsze mają świadomość, co w nich jest, jakie mogą mieć skutki lub skąd pochodzą" - uzupełniał.

Jeśli okaże się, że ofiary spożyły żelki z THC, to nie będzie to pierwsza taka sytuacja w skali UK. Przypomnijmy, że całkiem niedawno, na początku kwietnia 2022 roku, 23-letnia kobieta zmarła we wschodnim Londynie po zjedzeniu "cukierka z marihuaną". Jej 21-letnia koleżanka trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zatrucia, ale przeżyła.

Wszystko wskazuje na to, że cała trójka spożyła tzw. jadalne narkotyki

Do tragedii doszło kilka dni temu w Ilford, w dzielnicy Londynu położonej w północno-wschodniej gminie London Borough of Redbridge. 23-letnia Brytyjka zamówiła u dilera coś na kształt "żelków z marihuaną", które następnie spożyła wraz ze swoją 21-letnia koleżanką. Niestety, w środku cukierków były zapewne syntetyczne kannabinoidy, które tylko imitują działanie THC i kobiety niemal natychmiast źle się poczuły. Obie Brytyjki trafiły do szpitala, a 23-latka zmarła. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "23-lenia Brytyjka zmarła po spożyciu "cukierka z marihuaną". Policja apeluje do mieszkańców Londynu o ostrożność".

