Policja z Lincolnshire zatrzymała cztery osoby z Polski w sprawie morderstwa Polaka w Bostonie

W sprawie śmierci Polaka w Bostonie udało się aresztować czwartą osobę. Mężczyzna, który z pochodzenia jest również Polakiem miał według policji mieć znaczący udział w sprawie, został zatrzymany na terenie Republiki Irlandii.

Przypomnijmy, do morderstwa 46-letniego Marcina S. doszło na początku roku. 12 stycznia 2020 znaleziono ciało martwego mężczyzny na terenie przepompowni przy Chain Bridge Road w Bostonie. Po formalnej identyfikacji dokonanej przez policję okazało się, że jest to nasz rodak. Ustalono również, że mężczyzna został dotkliwie pobity przed śmiercią, o czym jednoznacznie świadczyły liczne obrażenie na jego ciele.

Czwarty podejrzany w tej sprawie został aresztowany w Irlandii

W tej sprawie lokalna policja wystosowała specjalny apel nie tylko do lokalnej społeczności o pomoc, ale także do Polaków żyjących w Bostonie i okolicach. Policjantka z Lincolnshire Police wydała specjalne oświadczenie skierowane w języku polskim do Polonii w Bostonie. Więcej o tej sprawie pisaliśmy w osobnym tekście pod tym linkiem: "W Bostonie znaleziono ciało zamordowanego Polaka. Policja wydała specjalne oświadczenie dla Polonii [wideo]"

Jak wyglądają postępy brytyjskiej policji w tej sprawie? Otóż w trakcie śledztwa udało się zatrzymać dwójkę Polaków - 32-letnią kobietę i 32-letniego mężczyznę. Później dokonano trzeciego aresztowania. Policja zatrzymała 33-latka z Polski, który podczas przesłuchania udzielił fałszywych informacji lokalnym służbom.

Proces w tej szokującej sprawie już trwa

Teraz dokonano czwartego (decydującego być może) aresztowania. Udało się bowiem aresztować osobę, której w dniu wczorajszym 1 grudnia 2020 roku, postawiono przez Lincoln Magistrates Court bardzo poważne zarzuty. Otóż 30-letniemu Polakowi zarzucono morderstwo, pomoc sprawcom, zapobieganie legalnemu i godnemu pochowaniu zwłok. Dodajmy, że został aresztowany 26 października w Irlandii, a następnie przewieziony z powrotem do UK.

Jak donosi "The Lincolnite" kolejna rozprawa odbędzie się już dziś, przed obliczem Lincoln Crown Court. Z kolei w poniedziałek, 4 stycznia 2021 przed sądem Lincoln Crown Court ma stanąć cała czwórka oskarżonych.

