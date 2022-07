Policja wybiła szybę w audi, żeby uwolnić psa zamkniętego w środku w czasie upału

Policja z Hertfordshire włamała się do samochodu, żeby uratować zwierzę zamknięte w środku w czasie upału.

Fot. Getty

Brytyjscy policjanci włamali się do samochodu na parkingu przed supermarketem. W środku przegrzanego od upału i szczelnie zamkniętego audi znajdował się pies.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Stevenage, około godziny 11:30 rano, gdy w Hertfordshire już było bardzo gorąco. Właściciel pozostawił psa samego w rozgrzanym samochodzie - i poszedł na zakupy. Musiała interweniować policja.

Pies zostawiony w zamkniętym samochodzie w upale

Świadek zdarzenia, którego relację przytacza portal Metro, opowiadał, że gdy wychodził ze sklepu i kierował się do swojego samochodu, zauważył sporą grupkę ludzi skupionych wokół jednego z samochodów: „Ktoś poszedł na zakupy i zostawił psa w samochodzie w okropnym upale, bez żadnego okna otwartego. Nikt nie mógł w to uwierzyć. Było to około godziny 11:30, gdy już było gorąco, ale nie wiem, jak długo pies siedział w samochodzie”.

Zebrani wokół ludzie zawiadomili policję, a gdy funkcjonariusze nie mogli znaleźć właściciela samochodu, postanowili wybić szybę w audi i uwolnić uwięzionego w środku psa. Świadek zdarzenia nie był pewien jakiej rasy był pies i w jakim stanie policja wydostała go z rozgrzanego pojazdu.

Policja włamała się do samochodu, żeby uwolnić psa

Czy policja ma prawo włamać się do samochodu w takich okolicznościach? Jak się okazuje, według brytyjskiego prawa policja ma prawo wybić szybę w samochodzie, jeśli ma powód, aby sądzić, że w środku znajduje się zwierzę w niebezpieczeństwie, czyli na przykład w okolicznościach zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zbyt wysoka temperatura.

Niestety, historie takie jak powyżej wciąż się zdarzają - mimo że wydawałoby się, iż żyjemy w jednym z najbardziej cywilizowanych miejsc na świecie. Dr Samantha Gaines, ekspert ds. dobrostanu zwierząt z RSPCA, organizacji prowadzącej kampanię Dogs Die In Hot Cars, mówiła w wypowiedzi cytowanej przez Metro:

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele rodzin kocha swoje zwierzęta i chce mieć je zawsze przy sobie, ale czasem bezpieczniej jest zostawić naszych czworonożnych przyjaciół w domu. Psy mogą ucierpieć z powodu udaru cieplnego podczas upalnej pogody, a to może być dla nich ekstremalnie groźne, a nawet śmiertelne. Apelujemy do właścicieli zwierząt, aby w te wakacje postawiły ich dobrostan na pierwszym miejscu”.

Przypomnijmy, że przed weekendem Met Office ogłosiło czerwony alert pogodowy w związku z rekordowo wysokimi temperaturami w UK. Najgoręcej ma być we wtorek, gdy termometry mogą wskazać nawet powyżej 40 stp. C w niektórych rejonach Anglii, np. w Londynie czy Midlands. Warto mieć to na uwadze, myśląc o swoich domowych zwierzętach i zadbać o zapewnienie im przede wszystkim bezpieczeństwa.

