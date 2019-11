Policja wszczęła śledztwo ws. oskarżeń Nigela Farage’a, który twierdzi, że Downing Street namawiało kandydatów Brexit Party do wycofania się z wyborów w zamian za pracę

Londyn ma do zaoferowania wiele atrakcji. Z miastem kojarzy się wiele osób. Jedną z nich jest bez wątpienia Kuba Rozpruwacz, seryjny morderca grasujący pod koniec XIX wieku w okolicach Whitechapel.

Po wielu głośnych wpadkach, które dotyczyły kompromitujących wpisów członków UKIP w mediach społecznościowych, Nigel Farage zdecydował się działać. Zaapelował on do wszystkich członków i sympatyków partii,...

Potworne informacje napłynęły do nas z Barking, niedaleko Londynu. Polskie małżeństwo zostało zaatakowane przez gang czarnoskórych i oblane żrącym kwasem! Czy to było przestępstwo z nienawiści?

W wywiadzie dla "Sky News" Nigel Farage powiedział, że zamierza reprezentować swoją nową partię w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

Tusk: „Tarcia są nieuchronnym skutkiem Brexitu”. Dzisiaj szef Rady Europejskiej spotka się z Theresą May w Londynie

„Tarcia są tak naprawdę nieuchronnymi skutkami Brexitu” - powiedział Donald Tusk liderom biznesu w Brukseli w czwartek, tuż przed wyjazdem do Londynu, gdzie ma się on spotkać z Theresą May.