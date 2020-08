Policja w Nottinghamshire znalazła pingwina spacerującego po ulicy. „Był bardzo miły i zapozował nam do zdjęć”

fot. Nottinghamshire Police

We wczesnych godzinach porannych w niedzielę policja w Notthinghamshire natknęła się na pingwina przechadzającego się po ulicy. Okazało się, że ptak oddalił się aż milę od właściciela, ale był bardzo przyjaźnie nastawiony do oficerów.

W poście na Facebooku policja z Notthinghamshire zamieściła zdjęcie pingwina peruwiańskiego, na którego trafiła przez przypadek podczas patrolu we wczesnych godzinach porannych w niedzielę.

Pingwin w Notthinghamshire

Policjanci przyznali, że spotkanie pingwina było najdziwniejszą sytuacją, jaka przytrafiła się im w czasie pracy. Ptak okazał się jednak wyjątkowo przyjazny i nawet zapozował do zdjęć.

„Podczas patroli widzimy wiele interesujących rzeczy, jednak pingwin chodzący środkiem ulicy jest jedną z najdziwniejszych sytuacji, które nam się przytrafiły. Nazwaliśmy go Po-Po. Zapozował do paru zdjęć z nami i był bardzo przyjacielski wobec naszych oficerów, gdy skontaktowaliśmy się z jego właścicielem. Wtedy też został bezpiecznie odwieziony do domu” – napisał jeden z policjantów.

Nocna wyprawa pingwina

Z informacji uzyskanych przez policję w trakcie lokalizowania właściciela pingwina, okazało się, że ptak uciekł z farmy w Strelley i oddalił się od niej milę. Inspektor policji powiedział:

- Nasi oficerowie zostali przeszkoleni, aby móc poradzić sobie w różnych sytuacjach. Cieszymy się, że udał się szybko zwrócić pingwina właścicielowi.