Policja w Hampshire opublikowała rekonstrukcję twarzy mężczyzny, którego ciało zostało znalezione na opuszczonej farmie i mógł nie pochodzić z UK

Śledczy z Hampshire opublikowali zdjęcie przedstawiające rekonstrukcję twarzy mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w opuszczonej oborze na farmie. Okazało się, że zwłoki leżały tam przynajmniej od roku, a mężczyzna mógł nie pochodzić z Wysp.

Ciało niezidentyfikowanego mężczyzny zostało znalezione w opuszczonej oborze na farmie w Micheldever w Hampshire 1 grudnia 2017 roku przez policję, która prowadziła śledztwo w sprawie niepowiązanego incydentu dotyczącego kradzieży.

Wraz ze szczątkami mężczyzny śledczy znaleźli także śpiwór, plecak, odtwarzacz muzyczny, powieść Martiny Cole oraz mapę Winchester. Wykonana pośmiertna sekcja zwłok nie wykazała śladów napaści, dlatego nie uznano przyczyn zgonu za podejrzane.

W celu ustalenia tożsamości mężczyzny przeprowadzono testy DNA, analizę odcisków palców, które zostały znalezione na przedmiotach w stodole, badania dentystyczne, jednak nie udało się zidentyfikować ciała.

Jak podała policja, na podstawie wniosków z badań wynika, że mężczyzna był w średnim wieku lub starszy, miał około 168 cm wzrostu, krótkie jasne brązowe włosy, wąską twarz z nadmiernym zgryzem. Obraz rekonstrukcji twarzy został opracowany przez ekspertów z University of Dundee.

- Naszym priorytetem jest zidentyfikowanie tego człowieka, nawiązanie kontaktu z tymi, którzy go znali. Mamy profil DNA, ale nie pasuje on do żadnego z innych zaginionych osób w Wielkiej Brytanii, gdzie DNA jest dostępne. Ktoś musi znać tego człowieka. Może rozpoznajesz twarz? Czy odzież jest znana? Czy przypomina ci kogoś, kogo nie widziałeś od jakiegoś czasu? Apeluję do ludzi, aby dobrze przyjrzeli się zdjęciom i informacjom, które posiadamy i poinformowali nas, jeśli będą mogli pomóc w dochodzeniu. Każdy, kto posiada niezbędne informacje, powinien zadzwonić pod numer 101 podając nr referencyjny 44170467777 – powiedziała detektyw Clare Hughes.

