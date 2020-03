Policja w Birmingham opublikowała zdjęcie mordercy Polaka. Mężczyzna jest poszukiwany

fot. Kevin Wooden (materiały policyjne - WEST MIDLANDS POLICE)

Policja w Birmingham poszukuje Kevina Woodena, który porwał i zamordował 45-letniego Polaka, Tomasza Samael – podaje BBC. Gdy znaleziono naszego rodaka, jeszcze żył, jednak jego obrażenia były tak poważne, że zmarł w szpitalu.

Detektywi prowadzący śledztwo w sprawie Polaka opublikowali zdjęcie Kevina Woodena, który jest podejrzany o porwanie i zamordowanie naszego rodaka. Jak ustalili śledczy, Polak został porwany ze swojego domu w Birmingham przez mężczyzn, którzy udawali oficerów Interpolu 27 marca 2019 roku.

Przetransportowano go w vanie do Lancashire o godzinie 8:45, a o 22:45 Polak desperacko błagał o pomoc mieszkańców przypadkowej posiadłości około 80 mil od swojego domu. Mężczyzna miał poważne poparzenia i zmarł w szpitalu w czerwcu.

Policja powiedziała, że Kevin Wooden jest poszukiwany w związku z tą zbrodnią. Ponadto w ubiegłym roku aresztowano dwóch mężczyzn w wieku 29 i 28 lat pod zarzutem porwania i morderstwa, oraz 31-letnią kobietę za utrudnianie śledztwa.

Te trzy osoby zwolniono w trakcie dochodzenia. Jeden z inspektorów powiedział:

- To był przerażający atak, a, mimo że te aresztowania były dużym postępem w śledztwie, rok później nadal pracujemy ciężko, aby zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło tamtego dnia i dlaczego. Mamy powody przypuszczać, że Wooden jest obecnie poza krajem i apelujemy do każdego, kto może posiadać informacje na jego temat, o kontakt.

