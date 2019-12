Policja testuje przerażające ROBOTYCZNE PSY Boston Dynamics. Maszyny już wkrótce na stałe zagoszczą w naszym życiu?

Fot. YouTube

Policja w stanie Massachusetts testuje po cichu przerażające robotyczne psy firmy Boston Dynamics. I choć amerykańscy funkcjonariusze twierdzą, że roboty są wykorzystywane jedynie tam, gdzie człowiek sam nie może się dostać, to organizacje zajmujące się obroną praw człowieka i praw obywatelskich biją już na alarm, że prawo nie nadąża za rozwiązaniami technologicznymi.

Możliwości psów robotycznych firmy Boston Dynamics możemy zobaczyć w internecie. Te zaawansowane, poruszające się na czterech kończynach roboty, są w stanie nie tylko tańczyć w rytm muzyki, ale też omijać przeszkody czy otwierać drzwi. Wszystko to wygląda jak z filmów Sciencie Fiction, ale w rzeczywistości fantastyką naukową już nie jest. Roboty powoli wkraczają do naszego życia, czy nam się to podoba, czy nie, i tylko kwestią czasu jest, kiedy na stałe zagoszczą one w przestrzeni publicznej.

Na razie jednak pewne oburzenie wywołała wiadomość, że policja ze stanu Massachusetts testuje po cichu robotyczne psy Boston Dynamics, w celu usprawnienia swojej pracy. Policja faktu tego się nie wyparła i potwierdziła, że roboty są testowane jako „mobilne urządzenia do zdalnej obserwacji” lub, inaczej rzecz ujmując, jako urządzenie do zdalnego monitorowania podejrzanych działań. „Obecnie naszym głównym celem jest wysłanie robota tam, gdzie potrzebne jest zebranie informacji, ale gdzie istnieje takie środowisko, które jest niebezpieczne dla człowieka - powiedział rzecznik policji w Massachusetts.

Testy robotycznych psów Boston Dynamics ostro skrytykowała jednak organizacja The American Civil Liberties Union, zajmująca się ochroną praw człowieka i obywatela. „Zbyt często wdrażanie tych technologii odbywa się szybciej, niż reagują na to nasze systemy społeczne, polityczne lub prawne” - czytamy w oświadczeniu ACLU. „Pilnie potrzebujemy większej przejrzystości ze strony agencji rządowych, które powinny otwarcie informować społeczeństwo o swoich planach dotyczących testowania i wdrażania nowych technologii” - twierdzą w dalszej części eksperci organizacji.

