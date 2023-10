Policja opublikowała zdjęcie nastolatki, która zginęła w wypadku szkolnego autobusu

Merseyside Police opublikowała zdjęcie 15-latki, która zginęła w wypadku szkolnego autobusu na autostradzie M53.

15-letnia Jessica Baker i kierowca autobusu zginęli w piątek rano w wypadku szkolnego autobusu w Cheshire. Rannych zostało kilkoro innych dzieci, które trafiły do szpitala. Autokarem jechali uczniowie z dwóch szkół, Caldy Grange Grammar Shool i West Kirby Grammar School for Girls.

Wieczorem w piątek policja z Merseyside podała imię i nazwisko uczennicy, która poniosła śmierć. Opublikowano także jej zdjęcie, które przekazała rodzina 15-latki. Dwóch rannych uczniów zabrano do szpitala dziecięcego Alder Hey w Liverpoolu z poważnymi obrażeniami. Z kolei dwóm innym ofiarom udzielono pomocy w szpitalu Arrowe Park w Wirral. Pozostałym uczestnikom kolizji udzielono pomocy w ośrodku szkolenia ratunkowego w Wallasey.

UPDATE| The family of 15-year-old Jessica Baker who sadly died following a collision on the #M53 in #Wirral this morning (Friday 29 Sept) have issued a photograph.

Junctions 3-5 of the M53 remain closed and motorists are advised to avoid the area and seek alternative routes. pic.twitter.com/2nsR124nHm

— Merseyside Police (@MerseyPolice) September 29, 2023