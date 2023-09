Policja miała znaleźć w domu Sary notatkę, w której zdradzono nazwisko jej mordercy

W brytyjskim mediach pojawiły się niepotwierdzone informacje dotyczące nowych dowodów w sprawie śmierci 10-letniej Sary z Woking. Funkcjonariusze lokalnej policji mieli znaleźć w domu, w którym mieszkała odręczną notatkę, zdradzającą tożsamość jej mordercy.

Jak donoszą brytyjskie media w domu, w którym mieszkała 10-letnia Sara w Woking znaleziono odręcznie napisaną notatkę, w której wymieniono nazwisko osoby, która miała pobić dziewczynkę na śmierć. Przypomnijmy, dokładna przyczyna śmierci ofiary tych tragicznych wydarzeń pozostaje nadal nieznana. Według doniesień tabloidu „The Daily Mail” ów krótki list miał zostać napisany przez członka rodziny. Twierdzi on, iż dziewczynka miał zostać pobita na śmierć. Przez kogo? Tego nie ujawniono, ale według dziennikarzy „Maila” miała być to osoba znana jej rodzinie.

Funkcjonariusze lokalnej policji podczas przeszukiwań domu mieli znaleźć notatkę o takiej treści:

“Who ever sees this, it was XXXX who killed… (Sara)… by beating. I am running away because I am scared.”

„Ktokolwiek to kiedykolwiek zobaczy, to XXXX zabił… (Sarę)… poprzez pobicie. Uciekam, bo się boję”.