Styl życia “Pole dance jest dla każdego!” – rozmowa z Damianem Kutryb, wybranym Misterem Central Manchester

Czy taniec na rurze może być zajęciem dla mężczyzny? Mieszkający w UK Damian Kutryb, jego kariera i osiągnięcia w zakresie pole dance i praca w ramach GFFDamian Dance Studio udowadniają, że tak, jak najbardziej!

Damian Kutryb przebywa emigracji od 2010 roku, to właściciel studia GFFdamian Dance Studio. Mistrz w pole dance, wybrany Misterem Central Manchester w konkursie MR British Isles 2023/2024, który będzię reprezentował Manchester na wyborach krajowych i walczył o tytuł MR British Isles w kwietniu. To pierwszy Polak i zwycięzca w historii tego konkursu.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Damianem Kutryb!

Polish Express: Jak zaczęła się Twoja przygoda z pole dancingiem? Czy było coś, co stało się Twoją inspiracją w tej kwestii, jakieś wydarzenie lub osoba?

Damian Kutryb: Pole dance kojarzy się głównie z kobietami. Mężczyźni są w tej dyscyplinie mniej znani. Chcąc wyróżnić się od reszty znajomych ćwiczących standardowo na siłowni, poszedłem na pierwsze zajęcia. Z tamtym dniem narodziła się we mnie pasja do rurki. Przygodę z pole dance zacząłem w 2013, kiedy do UK przywędrowała moda na taniec na rurze.

Natomiast moje pierwsze zainteresowanie w tym kierunku pojawiło się już w latach dziecięcych. Pamiętam to jak dziś. Rodzice zabrali mnie do cyrku i tam po raz pierwszy zobaczyłem akrobatów na rurze. Zafascynował mnie ten ruch, sam chciałem spróbować, ale nie było jak. Wiadomo, w Polsce to było nie do pomyślenia. Po pierwsze — jak to facet na rurze? A po drugie — dziecko.

Mógłbyś pokrótce przedstawić swoje emigranckie losy w UK? Co sprowadziło Cię na Wyspy? Jakie były Twoje początki?

Damian Kutryb: Miałem być weterynarzem, ale silniejsza była potrzeba wybicia się — wielkie miasto, większe możliwości, kariera. Po pierwsze czułem, że nie mam czego szukać w mojej miejscowości, po drugie chciałem uczyć się języka wśród Brytyjczyków. Spakowałem walizki i w 2010 zaraz po maturze po raz pierwszy znalazłem się w Manchesterze. Bez pracy i języka wylądowałem na taśmie produkcyjnej. Zaczynałem od szeregowego pracownika za kilka funtów na godzinę. Potem przebrnąłem przez zmywaki, hotele, sklepy i finalnie kasyno. Odkładałem pieniądze, miałem ambicje i tak w 2014 otworzyłem własną szkołę Tańca i Fitness — GFFDamian Dance Studio.

Jak mógłbyś opisać drogę, jaką przeszedłeś od zalążków uprawiania pole dancingu do obecnych sukcesów?

Damian Kutryb: Przez moją eksplorację tańca na rurze zacząłem od podstawowych kroków i technik. Regularna praktyka w studio i w domu, wsparcie instruktorów i determinacja pozwoliły mi rozwijać umiejętności. Po pierwszym publicznym występie w klubie nocnym ktoś podszedł do mnie i zapytał, gdzie może nauczyć się takich akrobacji. To był impuls. Tak pojawił się pomysł na otwarcie GFF. Chciałem stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł być sobą, i pokazać, że trenować Pole dance może każdy bez względu na wiek, płeć, rozmiar czy wyznanie.

Lata treningów i determinacja doprowadziły do pierwszych sukcesów w pole dance oraz w konkursach piękności. Wygrywając pierwsze zawody w 2016 roku „International Pole Idol”, moja kariera nabrała tempa. Zacząłem trenować więcej, korzystać z warsztatów prowadzonych przez najlepszych sportowców w branży i sam zacząłem podróżować po świecie, prowadząc warsztaty. Dzieliłem się moją pasją i umiejętnościami.

Z czasem pojawiły się kolejne tytuły i sukcesy. Rok 2017 i 2018 były szczytowymi w mojej karierze. Srebro na mistrzostwach Mr Pole Fitness UK, złoto na mistrzostwach JLN UK Pole Championship, tytuł Mr Worldwide International, Mr Gay Parady Równości. Mój filmik na dmuchanym jednorożcu, kręcąc się wokoło rurki, podbił serca milionów ludzi na całym świecie, dając mi przydomek Mr. Unicorn.

Przez lata odwiedzałem szkoły pole dance, obozy, sędziowałem zawody na całym świecie. Poznałem tysiące wspaniałych ludzi. Wziąłem udział w różnych sesjach, projektach i programach telewizyjnych. Udzielałem się charytatywnie dla polskiej społeczności w Manchester i w UK. Ciągle było mi mało i czułem niedosyt. Dokładałem sobie zadań, projektów, brak czasu na odpoczynek i regenerację. Pojawiły się pierwsze kontuzje, operacje i problemy zdrowotne, później pandemia i człowiek troszkę zwolnił.

Natomiast nawet to nie podcięło mi skrzydeł i ambicje zostały. Pasja, chęć kolejnych sukcesów i determinacja były większe. W 2023 zgłosiłem się na wybory Mr British Isles — Mister Wysp Brytyjskich zdobywając tytuł Mister Central Manchester. W kwietniu 2024 roku będę reprezentował Manchester na Gali Finałowej najprzystojniejszych panów na Wyspach Brytyjskich. Jestem pierwszym Polakiem w historii konkursu wygrywającym tytuł miasta i reprezentującym Manchester na wyborach krajowych. Jestem niezmiernie dumny z tego, że jako Polak mogę pokazać, że my też mamy marzenia, ciężko na nie pracujemy i potrafimy osiągać sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

Czy uważasz, że mógłbyś zrobić podobną karierę w Polsce? Czy nie jest tak, że to właśnie Wielka Brytania dała Ci niejako szansę na osiągnięcie tego, co osiągnąłeś?

Damian Kutryb: Moje umiejętności i sukcesy nie są ograniczane przez kraj, a raczej zależą od mojej determinacji, pracy i otwartości na różne możliwości. Choć Wielka Brytania może dostarczyć szeroki zakres szans w dziedzinie pole dance, w Polsce również istnieją możliwości rozwoju kariery. Kluczowe jest połączenie pasji, zaangażowania i zdolności adaptacji do lokalnego kontekstu. Jestem prawdziwym przykładem, że karierę można robić w kilku krajach jednocześnie.

Chciałbym zapytać Cię o działalność Twojego studio GFFdamian Dance Studio. Spotkałem się z opinią, że jest to bardzo inkluzywne miejsce. Co znajdziemy w jego ofercie? Na jakie zajęcia można się zapisać.

Damian Kutryb: GFFDamian Dance Studio — Gay Friendly Fitness to miejsce, gdzie wszyscy są mile widziani. Miejsce, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie i przekazać siebie. Chciałem stworzyć miejsce dla Polaków i innych społeczności w Manchesterze. Obecnie zatrudniam instruktorów różnych narodowości, kultur także każdy znajdzie coś dla siebie. Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Znajdziecie u nas Pole Dance, Aerial Arts, Dancehall, Twerk, Taniec Współczesny, Taniec na krzesłach, Hip Hop, Shuffle Dance, Yoga w hamakach, Stretching, Akrobatyka, Pierwszy Taniec i wiele innych.

Oferta jest ogromna. Zajęcia prowadzimy w trzech językach i jesteśmy największą szkołą tego typu w rejonie North West. Zdobycie wielu nagród między innymi Health and Fitness Business Award w Manchesterze podczas na gali Englands Business Awards czy zwycięstwa naszych instruktorów i studentów wzmacniają pozycję naszej szkoły.

Spoglądając z perspektywy osoby całkowicie zielonej w temacie „rury” – jakie trzeba mieć predyspozycje, aby trenować pole dancing? Co może być albo jest przeszkodą dla mężczyzn, aby rozpocząć treningi? Jaką miałbyś rady dla osoby początkującej?

Damian Kutryb: W pole dance nie ma konkretnych wymagań co do predyspozycji fizycznych. Otwartość umysłowa, determinacja i gotowość do nauki są kluczowe. Przeszkodą dla niektórych mężczyzn może być społeczne przyjęcie tego rodzaju tańca/sportu. Ważne jest skupienie się na swoich celach i pasji. Dla początkujących zalecam rozpoczęcie od podstawowych zajęć, skupienie się na technice, a także korzystanie z porad instruktorów. Ćwiczenia siłowe i elastyczności również są pomocne. Ważne jest, aby cieszyć się procesem nauki i nie porównywać się z innymi, skupiając się raczej na własnym postępie. Pole dance jest dla każdego!

Czy wśród Twoich podopiecznych są osoby, które już zaczynają odnosić sukcesy i robić karierę?

Damian Kutryb: Wśród naszych podopiecznych mamy wielu mistrzów krajowych i międzynarodowych. Wielu naszych studentów osiąga sukcesy. Zaczynając, jako początkujący student, zostając instruktorem, później można zostać zawodnikiem czy właścicielem własnego studia. Naszą największą dumą są nasi najmłodsi podopieczni, którzy są przyszłością nowej generacji tancerzy, artystów i sportowców.

Jak zmierzysz się ze stereotypem, iż (mówiąc kolokwialnie!) taniec na rurze to domena kobiet, a mężczyźnie to nie przystoi lub nie pasuje do niego?

Damian Kutryb: Rozwijanie świadomości, że taniec na rurze jest sztuką otwartą dla wszystkich, może obejmować różne działania. Ważne jest pokazywanie różnorodności w tej dziedzinie poprzez udział mężczyzn w profesjonalnych występach, kampaniach i promowaniu ich osiągnięć w tej formie sztuki. Edukacja na temat różnorodnych stylów tańca na rurze i ich uniwersalnej atrakcyjności może także przyczynić się do przełamania stereotypów. Ostatecznie, promowanie idei, że taniec na rurze jest dla każdego, niezależnie od płci, jest kluczowe.

Taniec czy sport? Pole dance kojarzy się ze striptizem, klubami nocnymi i wysokimi obcasami. Wiele osób uprawiających taniec na rurze odcina się od takich skojarzeń i skupia się na popularyzacji pole dancingu, jako „czystej” dyscypliny sportowej. Zaznaczają bardzo wyraźnie, że jedno z drugim ma wspólny jedynie rekwizyt, a jego wykorzystanie jest różne. Czy w jakiś sposób odniesiesz się do tej dyskusji?

Damian Kutryb: Rozwinięcie spojrzenia na pole dance jako formę sztuki czy sportu zależy od perspektywy każdej osoby. Wielu praktykujących pole dance podkreśla aspekty sportowe, takie jak siła, gibkość i technika, starając się oderwać od skojarzeń z klubami nocnymi.

Nie możemy natomiast zapominać, skąd ten sport się wywodzi i że wspólny nie jest tylko rekwizyt, a historia. Istotne jest zrozumienie, że pole dance może być zarówno formą sztuki jak i sportu, a kluczowe jest szanowanie różnych podejść do tej dyscypliny. Ważne jest również podkreślenie, że każdy uczestnik może sam decydować, w jakim kontekście chce uprawiać pole dance, a dla jednych może to być forma sztuki, dla innych sportu, a jeszcze dla innych praca.

Dziękujemy za rozmowę!

DAMIAN KUTRYB – SOCIAL MEDIA:

Instagram – @damiankutryb

Threads – @damiankutryb

GFFDamian Dance Studio na Facebooku

GFFDamian Dance Studio na Instagramie

GFFDamian Dance Studio na Threads

Strona www GFFDamian Dance Studio

Mail: [email protected]