Polakowi w Anglii zabrakło w sklepie papieru toaletowego i makaronu, więc nakręcił film o tym, co naprawdę myśli o koronawirusie. Film może szokować [wideo]

Sytuacja ostatnich dni mocno zaostrzyła sytuacje w sklepach. Z półek znikają towary pierwszej potrzeby - jak papier toaletowy - oraz produkty o przedłużonej trwałości: makarony, ryż, kasze. Sklepy wprowadzają ograniczenie i reglamentują towar. Część osób robi żelazne zapasy, a część … zupełnie nie rozumie paniki. Tomasz z Bostonu nie zostawia suchej nitki na przerażonych mieszkańcach Wielkiej Brytanii.

Nieudane zakupy w jednym z popularnych supermarketów to tylko wstęp do długiej analizy sytuacji, jaką przedstawił Tomasz. Aby jednak dowiedzieć co autor vloga myśli o pandemii i koronawirusa i zachorowaniach na Covid19 warto obejrzeć wideo do końca.

Uwaga: wrażliwych czytelników uprzedzamy, że w filmie padają wulgaryzmy:

Redakcja Polish Express zastrzega, iż treść artykułu ma charakter satyryczny i stanowi streszczenie najnowszego filmu opublikowanego na vlogu ZMYWAK