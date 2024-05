Polak został burmistrzem londyńskiego Merton

Na czele lokalnych władz Merton w Londynie stanął radny Sławek Szczepański. To pierwsza w historii osoba urodzona w Polsce, które będzie piastować tę funkcję.

Na pełnym posiedzeniu rady, które miało miejsce w środę 22 maja 2024 roku, radny Sławek Szczepański, przez pozostałych członków lokalnego councilu został wybrany burmistrzem Merton. Jego kadencja będzie trwała rok. Nasz rodak w tej roli będzie pełnił także funkcję uroczystego i obywatelskiego wójta gminy oraz będzie przewodniczył posiedzeniom rady. Dodajmy, iż to stanowisko nie ma charakteru politycznego.

Od samego początku pobytu w UK, radny Szczepański był zaangażowanym członkiem lokalnej społeczności. Działał jako wolontariusz i współpracował z kilkoma organizacjami charytatywnymi, a w Polish Family Association pracował jako przewodniczący. Jak czytamy na oficjalnej stronie London Borough of Merton, nasz rodak odegrał kluczową rolę w pomaganiu ukraińskim uchodźcom w znalezieniu swojego miejsca w Merton. Po tym, jak został wybrany na burmistrza, obiecał, że będzie działał z zaangażowaniem, współczuciem i uczciwością.

Cllr Slawek Szczepanski has been elected Mayor of Merton.

Cllr Szczepanski is the first Polish-born Mayor, supported by Cllr Brenda Fraser.

🪙His charities are UCLH Charity for glioblastoma research, & Christian CARE, relieving poverty.

https://t.co/JSGsHpwIQL pic.twitter.com/kmjkyFSwSX

— Merton Council (@Merton_Council) May 23, 2024