Polak zgwałcił śpiącą kobietę przykładając jej nóż do gardła. Sparaliżowało ją ze strachu, a gwałciciel twierdził, że odczuwała przyjemność

31-letni Polak włamał się do przypadkowego domu i napadł w nim na śpiącą kobietę, której przyłożył nóż do gardła i zgwałcił. W sądzie, który wydał właśnie wyrok skazujący, nasz rodak tłumaczył, że brak reakcji ze strony wystraszonej ofiary jest dowodem na to, że gwałt sprawiał jej przyjemność.

W marcu w belgijskim miasteczku Zelzate 31-letni Polak włamał się do przypadkowego domu i zgwałcił w nim kobietę, której przyłożył nóż do gardła. Opinia publiczna jest oburzona napaścią Polaka, a miejscowa gazeta „Het Laatste Nieuws” zaznaczyła, że iloraz inteligencji naszego rodaka wynosi 87, czyli znacznie poniżej przeciętnej.

Przeczytaj też: 25-letni Polak został aresztowany w Luton pod zarzutem terroryzmu. W środę stawił się w sądzie

31-letni Polak wpadł na pomysł dokonania ataku na tle seksualnym w nocy, którą spędził na spożywaniu alkoholu. Gdy pijany wrócił do swojego domu i zasnął, po przebudzeniu postanowił za wszelką cenę znaleźć sobie ofiarę.

Tak trafił do przypadkowego domu. Włamał się do niego i poszedł do sypialni, gdzie znalazł śpiącą ofiarę. Wyrwał ją ze snu przystawiając nóż do gardła, a następnie zgwałcił. Sam fakt, że przerażona kobieta nie krzyczała, tłumaczył w sądzie jako przyzwolenie na gwałt i odczuwanie przez nią rzekomej przyjemności.

Z pomocą kobiecie przyszedł jej mąż, który wrócił w nocy do domu. Nasz rodak próbował go zaatakować, ale po chwili uciekł zostawiając na miejscu telefon i nóż. Wyrok w sprawie Polaka zapadł niedawno. Początkowo belgijski sąd skazał go na siedem lat pozbawienia wolności, które następnie zostały zredukowane do czterech.

Przeczytaj także: "Święta z patologią w UK" - ZOBACZ nowy przebój sieci! [wideo]