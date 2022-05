Polak zgwałcił kobietę na przyjęciu urodzinowym w Irlandii

Nasz rodak przed sądem Central Criminal Court przyznał się do zgwałcenia kobiety podczas swojej wizyty w Irlandii, na przyjęciu urodzinowym. Irlandzki wymiar sprawiedliwości wymierzył mu karę czterech lat pozbawienia wolności.

Do rzeczonych wydarzeń doszło w dniu 27 października 2018 roku. 36-letni Polak przyjechał do Republiki Irlandii, aby świętować urodziny jednego ze swoich przyjaciół. Przy tej okazji poznał kobietę i jej przyjaciółkę. Jak wynika z ustaleń poczynionych przed sądem, nasz rodak miał udać się wraz z nią mieszkania, gdzie miał zostać na noc. Kobieta poszła do sypialni, aby położyć się spać. Obudziła się, leżąc na brzuchu, gdy mężczyzna ją gwałcił. Natychmiast próbowała go odepchnąć i jednocześnie podciągnąć bieliznę. Krzyczała "nie!", ale napastnik nie przerywał. Nie zachowywał się agresywnie, ale nie przestawał. Po tym, jak doszedł, po prostu wyszedł z pokoju.

Mężczyzna wkrótce potem został aresztowany i z miejsca przyznał się, że faktycznie doszło do zbliżenia z kobietą. Utrzymywał jednak, że miało ono miejsca za obopólną zgodą, jak czytamy na łamach portalu "The Sunday World".

Polak, ojciec i mąż dokonał gwałtu w Irlandii

Sprawca jest żonaty i jest ojcem dwójki dzieci. Wcześniej nie wchodził w kolizję z prawem, ma czystą kartotekę. Przed irlandzkim sądem próbował udowodnić, że zarówno on, jak i kobieta znajdowali się pod wpływem alkoholu i do gwałtu nie doszło. Ostatecznie jednak, po prawie czterech latach, przyznał się do winy przed sądem Central Criminal Court.

Sędzia Paul McDermott, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tego zajścia, zdecydował się skazać naszego rodaka na karę 4 lat pozbawienia wolności. Koniec końców będzie ona o 12 miesięcy krótsza, bo właśnie taki czas Polak wcześniej spędził w areszcie.

Na jaki wyrok został skazany?

Ofiara, której anonimowość jest chroniona przez prawo, przedstawiła sądowi, w jaki sposób przestępstwa wpłynęły na nią fizycznie, psychicznie i finansowo. Jej życie zostało dramatycznie zmienione. Nie pamięta już czasów, zanim doszło do tych wydarzeń. Kobieta zażywa obecnie leki, które pozwalają jej zasnąć, ponieważ ma trudności z naturalnym zasypianiem i czuje, że ma to bezpośredni związek z gwałtem.

Przeżywała traumatyczne wydarzenia i pomimo tego, że przeszła terapię, to czuje że te wydarzenia pozostaną w jej pamięci do końca życia.