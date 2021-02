Polak zdaje egzamin na wózek widłowy w Holandii w NIESAMOWITYM stylu - zobacz HIT internetu! [WIDEO]

Polak potrafi! Zobaczcie jakie niesamowite umiejętności ma nasz rodak, który zdawał egzamin na wózki widłowe w Holandii

Jak już zdobywać wymagane uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych to warto robić to w niepowtarzalnym stylu - a przynajmniej z takiego założenia zdaje się wychodzić pewien Polak zdający egzamin na wózek widłowy w Holandii. I jak tylko obejrzycie ten filmik to będziecie musieli to przyznać! Nasz rodak wykazał się doprawdy fantastycznymi umiejętnościami w kierowaniu pojazdem tego typu. Podniesienie niewielkiej monety za pomocą jednego z widełków? Jak najbardziej! Wrzucenie jej później do pachołka przez niewielki utwór u góry? Proszę bardzo!

Niesamowite opanowanie, perfekcyjna technika i pewność ruchów - tym wszystkim i pewnie jeszcze kilkoma innymi "skillami" może pochwalić się nasz rodak. Zobaczcie, jego "mistrzostwo":

Cóż można dodać w podsumowaniu? Ten krótki filmik mówi za siebie i żadne dodatkowe komentarze nie są naszym zdaniem potrzebne! Ściągamy czapki z głów przed naszym rodakiem. A wy, co sądzicie? Jesteście pod wrażaniem? Podobało się wam? Zapraszamy do komentowania tej kwestii na naszym profilu na naszym FB!

