Polak zasiadający w brytyjskim parlamencie apeluje do Polski, aby zawetowała w UE opóźnienie Brexitu

Polak zasiadający w Izbie Gmin napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym prosi go o zawetowanie w Unii Europejskiej opóźnienia terminu Brexitu, aby Wielka Brytania mogła opuścić UE 31 października.

Boris Johnson w sobotę przed północą wysłał list do Donalda Tuska, w którym poprosił Unię Europejską o przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, jednak go nie podpisał, a zamiast tego załączył drugi list, w którym wyjaśnił, iż ma nadzieję, że opóźnienie Brexitu nie będzie konieczne.

W środę jednak zasiadający z Izbie Gmin Daniel Kawczyński z Partii Konserwatywnej reprezentujący okręg Shrewsbury i Atcham, napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zaapelował o zawetowanie w Unii Europejskiej przesunięcia daty Brexitu.

W swoim liście Polak napisał także o wsparciu, jakie otrzymali Polacy mieszkający na Wyspach od Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 50 lat i poprosił polski rząd o spłacenie tego długu wobec Brytyjczyków.

Zobacz wywiad z Kawczyńskim z 22 października:

W rozmowie z dziennikarzem Sky News Kawczyński powiedział:

- Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby Wielka Brytania opuściła UE 31 października.

Zdaniem Polaka Izba Gmin jest zdominowana przez posłów sprzeciwiających się opuszczeniu UE, którzy blokują przyjęcie umowy brexitowej Borisa Johnsona, a to z kolei sprzeciwia się woli samych Brytyjczyków, którzy głosowali w referendum za opuszczeniem Wspólnoty.

Polak w wywiadzie ze Sky News porównał ponadto działania Unii Europejskiej do „mafijnego kartelu”, który wymusza uległość innych państw członkowskich. Zwrócił uwagę na to, że Warszawa wraz z Budapeszczem mogą przyspieszyć proces Brexitu poprzez zawetowanie unijnego głosowania nad przesunięciem jego terminu.

As almost fluent Polish speaker I am doing all I can can to convince Polish govenemt to veto extension of Article 50.Others working on Czechs and Hungarians. One of these will veto I predict. @BorisJohnson@robpowellnewspic.twitter.com/1IslpgIClp