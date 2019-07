Polak zamiast przewozić arbuzy przemycał nielegalnych imigrantów

Na przejściu granicznym między Bułgarią i Grecją w Kułata–Promachonas zatrzymano ciężarówkę kierowaną przez Polaka. Nasz rodak między arbuzami, które przewoził pięciu nielegalnych imigrantów.

Jak czytamy na łamach portalu RMF24.pl według dokumentów w ciężarówce na polskich numerach rejestracyjnych znajdować się miały być arbuzy. Podczas kontroli granicznej na przejściu w Kułata–Promachonas okazało się jednak, że w naczepie ukryto pięć osób. Były to osoby pochodzące z Afganistanu, a ich tożsamość zweryfikowano dzięki dokumentom, które mieli przy sobie.

Nielegalni imigranci mają zostać odesłane z powrotem do Grecji. 27-letni polski kierowca został zatrzymany przez lokalne władze. Próbą przemytu, którą podjął, zajmuje się prokuratura w przygranicznym mieście Petricz. W tej sprawie zostało już wszczęte odpowiednie dochodzenie.

Przypomnijmy, całkiem niedawno doszło do innej, jeszcze bardziej zuchwałej próby przemytu z udziałem naszych rodaków. Dwóch polskich kierowców ciężarówek zostało skazanych na 14 miesięcy więzienia za próbę nielegalnego przewiezienia do Wielkiej Brytanii człowieka w trumnie. Mężczyźni stanęli przed sądem we Francji w Boulogne-sur-Mer.

Polacy zostali złapani na tym, jak usiłowali przemycić do Wielkiej Brytanii irackiego imigranta w ciężarówce załadowanej trumnami. Dokładna kontrola na granicy francuskiej przy załadunku pojazdów na pociąg Eurostar wykazała, że w rzekomo pustych trumnach znajduje się człowiek.