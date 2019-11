Polak zakwestionował prawo Irlandii Płn. do wyegzekwowania od niego alimentów zasądzonych przez polski sąd. Sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE

Fot. Getty

To będzie sprawa bez precedensu – Polak, żyjący na stałe w Irlandii Północnej, powalczy o zwolnienie go z obowiązku alimentacyjnego nałożonego na niego przez polski sąd zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Sprawa Polaka trafi przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i będzie jedną z ostatnich spraw rozpatrywanych przez TSUE na wniosek prawników z Wielkiej Brytanii.

Polak, który w całej sprawie zastrzegł sobie anonimowość, kwestionuje prawo Irlandii Północnej do wyegzekwowania od niego alimentów zasądzonych przez polski sąd w 1999 r. Mężczyzna, występujący pod pseudonimem TKF twierdzi, że nic nie wiedział o nałożeniu na niego obowiązku alimentacyjnego (w wysokości £83,55 na miesiąc) i że nie tylko sam nie brał udziału w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ale też że nie był w jego trakcie przez nikogo reprezentowany. Prawnicy Polaka twierdzą także, że alimenty nie podlegają wyegzekwowaniu przez Irlandię Północną, ponieważ zostały one zasądzone na długo przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Czytaj też: Rozwód w Wielkiej Brytanii. To nie jest skomplikowane

Polak o tym, że ciąży na nim obowiązek alimentacyjny, miał dowiedzieć się dopiero w 2013 r., gdy sprawa została zarejestrowana w sądzie małych sesji (ang. Petty Sessional Court for the District of Belfast and Newtownabbey). Sędzia pokoju uznał wtedy, że zasądzone w 1999 r. alimenty są możliwe do wyegzekwowania w Irlandii Północnej. Polak zakwestionował jednak swój obowiązek alimentacyjny, dlatego jego sprawą zajmie się teraz Trybunał Sprawiedliwości UE.

WAŻNE: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Jak rozwiązać ten problem?

„Wyrok [TSUE] w tej sprawie będzie miał znaczący wpływ na stosowanie prawa we wszystkich państwach członkowskich UE w dziedzinie płacenia alimentów na dziecko, a szczególnie w przypadku państw, które dopiero niedawno przystąpiły do UE albo które dopiero zamierzają do niej wstąpić” - zaznaczyli prawnicy reprezentujący Polaka.

Nie przegap: Kto może starać się o rozwód w UK? Przeczytaj opinię prawników