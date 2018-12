Polak z Manchesteru zainstalował w domu kamerę, aby móc szydzić ze swojej partnerki

Fot: Facebook

34-letni Janusz J. zainstalował kamerę w swoim domu, aby móc przez całą dobę "monitorować" swoją partnerkę. Zapewniał, że to z miłości i dla jej własnego bezpieczeństwa, ale jak ustalił sąd nasz rodak używał jej do prześladowania kobiety.

Jak czytamy na łamach "The Manchester Evening News" 34-letnie Janusz J. zamontował kamerkę w swoim salonie, aby mógł ją "nadzorować". Pracujący na nocnej zmianie Polak z Ashton-under-Lyne (hrabstwo Greater Manchester) korzystał ze specjalnej aplikacji zainstalowanej w swoim telefonie, aby "na żywo" sprawdzać co jego partnerka robi i czy go przypadkiem nie zdradza. Co więcej, mężczyzna nie tylko obserwował kobietę, ale wykorzystywał tę szpiegowską infrastrukturę, aby z niej po prostu kpić. Nazywał ją "głupią i grubą", jak czytamy na brytyjskim portalu, kazał jej podnosić ramiona, aby zobaczyć nadmiar jej tłuszczu. Kazał jej nosić spodnie zamiast szortów, ponieważ jej uda za bardzo się trzęsły. Komentował jej ubiór i szydził, że nie zna dobrze angielskiego.

Janusz J. przed sądem Tameside Magistrates' Court został skazany za swoje zachowanie. Nasz rodak bronił się, że kamerę zainstalował ze względów bezpieczeństwa. Co do urągających komentarzy to stwierdził, że raz powiedział, że nogi jego partnerki "są nieco za duże" i zasugerował, że mogliby razem iść na siłownię. - Lubię duże pośladki. To, co powiedziałem było komplementem i mogłyby one być jeszcze większe. Nie nazwałem ją grubą, skomentowałem tylko jej nogi - cytuje jego wypowiedź "The Manchester Evening News".

Przed sądem pojawiły się również zarzuty, że J. miał podsłuchiwać rozmowy telefoniczne swojej partnerki. Kobieta miała w końcu wezwać policję, ponieważ czuła się jak "w szpitalu dla psychicznie chorych pod całodobową obserwacją". Para, która przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii z Polski, była ze sobą od dwóch lat.

- Na początku czułam się bardzo szczęśliwa i kochana - relacjonuje ofiara. - Ale później każdego dnia zaczęły pojawiać się wyrzuty, że jestem gruba, głupia i nie znam dobrze angielski. Mój partner mówił, że nie dostanę tutaj żadnej pomocy jeśli nie jestem związana z Anglikiem. Znęcał się nade mną psychicznie. W pewnym momencie powiedziałam mu, że wolałbym, żeby uderzył mnie w twarz, bo to przestałoby w końcu boleć. Słowa nie przestają.

Kamery zostały zainstalowane przez mężczyznę w lipcu 2017 roku. Gdy kobieta próbowała je wyłączyć Janusz J. napisał do niej, aby włączyła je z powrotem zapewniając, że są włączone dla jej bezpieczeństwa. Mówił przy tym jak bardzo ją kocha.

Wyrok w sprawie polskiego prześladowcy zostanie wydany w późniejszym terminie.