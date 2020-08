Polak w Szkocji dokonał odkrycia o "narodowym znaczeniu"

Fot: Instagram @SinEmbargoMX

Fantastyczne odkrycie Polaka w Szkocji! Poszukiwaczowi skarbów Mariuszowi Stępieniowi udało się znaleźć cenne artefakty sprzed nawet trzech tysięcy lat. Według ekspertów jest to odkrycie o "narodowym znaczeniu".

W pobliżu leżącego nad rzeką Tweed miasteczka Peebles (hrabstwo Scottish Borders) naszemu rodakowi udało się znaleźć niezwykłe artefakty pochodzące z epoki brązu. Mateusz Stępień przeczesujące detektorem metali jedno z okolicznych pól trafił na ukryte około pół metra pod ziemią przedmioty wykonane ze spiżu. Jak się później okazało, były to uprząż dla konia i miecz. "Wiek" obu tych artefaktów może sięgać nawet 3 tysięcy lat!

"Nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło!"

"Jestem bardzo zadowolony, że ziemia ujawniła mi coś, co było ukryte przez ponad 3000 lat. Nadal nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło" - komentował nasz rodak na łamach serwisu informacyjnego BBC. "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego!" - dodaje mówiąc, że od samego początku czuł, że ma do czynienia z czymś spektakularnym, co stanowi część dziejów Szkocji.

Mateusz Stępień swojego odkrycia dokonał w czerwcu, a następnie na tamtym terenie pracę rozpoczął profesjonalny zespół archeologów. Jak czytamy na łamach BBC badacze znaleźli miecz w pochwie, zdobione paski, sprzączki, pierścienie, ozdoby i kołpaki na koła rydwanu.

To odkrycie o "narodowej skali"

Emily Freeman z Crown Office's Treasure Trove Unit zaznacza, że mamy do czynienia z odkryciem "w skali narodowej". "Tak niewiele skarbów z epoki brązu zostało wykopanych w Szkocji. Była to dla nas niesamowita okazja, aby nie tylko odzyskać artefakty z epoki brązu, ale także materiał organiczny" - komentowała w brytyjskich mediach.