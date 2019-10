Polak skazany w UK na 4 lata więzienia za próbę przemytu ponad 2 mln papierosów!Przed brytyjski wymiar sprawiedliwości trafił jednak dzięki polskim służbom

Fot. HMRC/Getty

41-letni Bartosz L. został złapany na gorącym uczynku podczas próby przemytu do UK ponad 2 mln papierosów. Jednak przed ogłoszeniem wyroku Polak uciekł do Polski, sądząc, że zdoła uniknąć kary.

Bartosz L. został w 2016 r. przyłapany na gorącym uczynku, gdy próbował rozładować 1,6 mln papierosów ukrytych w ciężarówce pośród części samochodowych w magazynie w Stanmore w północno-zachodnim Londynie. Kolejnych 490 000 papierosów oficerowie HMRC znaleźli w garażu wynajętym w pobliskim Greenford. Całkowity podatek akcyzowy za ponad 2 mln nielegalnie wwiezionych do UK papierosów wyniósłby 579 536 funtów.

Bartosz L. został aresztowany i postawiony przed sądem, ale jeszcze przed ogłoszeniem wyroku uciekł do Polski. Przestępcę udało się złapać dopiero niedawno, a Polak 17 października został odstawiony do UK. Brett Wilkinson z Fraud Investigation Service w HMRC tak skomentował tę sprawę: Lewicki myślał, że może uniknąć więzienia, uciekając z kraju. Ale mylił się i teraz musi stawić czoła sprawiedliwości za kratkami. Wyśledzenie zbiegów, takich jak Lewicki, pokazuje, jak daleko HMRC współpracuje z organami ścigania na całym świecie. Będziemy nieustannie ścigać tych, którzy popełniają tego typu przestępstwa i którzy podkopują uczciwe firmy oraz pozbawiają pieniędzy nasz sektor publiczny. HMRC ma duże doświadczenie w radzeniu sobie z poważnymi przestępcami i w sprowadzaniu zbiegów, by stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat sprowadziliśmy ponad 30 zbiegów, w tym jednych z największych oszustów podatkowych w UK.

Obok Bartosza L. w sprawie przemytu ponad 2 mln papierosów skazany został także Przemysław O. 33-letni Polak spędził za kratkami 15 miesięcy.