Polak skazany na 9 lat więzienia za posiadanie narkotyków Chemsex wartych £13 000

Fot. Materiały policyjne

39-letni Polak został skazany na 9 lat więzienia za posiadanie i rozprowadzanie na terenie londyńskiego City narkotyków znanych jak Chemsex. Łącznie narkotyki przejęte w samochodzie Polaka warte były ponad £13 000.

Narkotyki z rodzaju Chemsex to substancje odurzające używane przez miłośników tzw. Chemsexu (inaczej zwanego seksem PNP, od "Party-and-Play"). W Chemsexie chodzi o uprawianie seksu po spożyciu narkotyków lub wypiciu sporej ilości alkoholu, a także, najczęściej, o uprawianie seksu z co najmniej dwiema osobami naraz. Do najpopularniejszych narkotyków Chemsex należą GHB/GBL (narkotyk zwany też potocznie pigułką gwałtu), mefedron i metaamfetamina. Ale do tychże substancji zaliczane są też m.in. diazepan i ketamina.

W samochodzie 39-letniego Polaka, Dariusza J., policjanci znaleźli w kwietniu 2017 r. całą gamę narkotyków z rodzaju Chemsex, w tym GBL, Viagrę, metaamfetaminę, ketaminę i diazepam. Poza tym Polak posiadał jeszcze (albo w samochodzie, albo w domu) – kokainę i tabletki ecstasy, a także kilka innych narkotyków przynależących do wszystkich klas – A, B i C. Łączna wartość wszystkich narkotyków przechwyconych u Polaka w samym tylko samochodzie wyniosła £13 665.

Dariusz J. przyznał się do wszystkich 17 zarzutów związanych z posiadaniem narkotyków, a także do zarzutu dotyczącego intencji rozprowadzenia narkotyków na terenie londyńskiego City. Sąd Blackfriars Crown Court skazał Polaka ostatecznie na 9 lat więzienia, co prowadzący śledztwo, detektyw Oliver Gent, przyjął z wielką ulgą. - Policja City o London nie będzie tolerowała sprzedaży narkotyków. Nasi funkcjonariusze nie zawahają się przed zatrzymaniem i przeszukaniem osób podejrzanie zachowujących się na obszarze Square Mile, żeby zapobiec tego typu przestępstwom. Narkotyki dostarczane przez J. były bardzo niebezpieczne, a nawet potencjalnie śmiertelne – wyznał po ogłoszeniu wyroku Gent.

