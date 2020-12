Polak ruszył na ratunek zaczepionej na dworcu kobiecie [WIDEO]

Fot:YouTube

Prawdziwym hitem internetu stało się nagranie na którym widzimy, jak dwójka Polaków interweniuje w pociągu w Wolverhampton. Ale to nie jedyna taka akcja z udziałem naszych rodaków!

Na krótkim filmiku, który przebojem wziął internety, widzimy jak nasi rodacy uporali się z agresywnym pasażerem, który najpierw wyzywał jedną z pasażerek, a następnie zaczął prowokować do bójki mężczyznę broniącego kobiety. "Nasi" wzięli się do sprawy bez żadnych ceregieli i "skutecznie" rozwiązali problem.

Na ratunek zaczepionej kobiecie na dworcu - bohaterskie zachowanie Polaka w Szwecji

Warto jednak pamiętać o tym, że to ani nie pierwsza, ani nie jedyna tego typu interwencja naszych rodaków na emigracji. Chcieliśmy przypomnieć wydarzenia z 2016 roku, kiedy dziennikarze szwedzkiej telewizji Normel.tv postanowili przeprowadzić pewien eksperyment społeczny. Otóż chcieli zobaczyć jak ludzie reagują na przemoc w miejscach publicznych. Inspiracją do ich działań był pewien incydent - zaatakowana została kobieta z dziećmi, w biały dzień, przy świadkach i nikt nie zareagował.

Nasz rodak mimowolnie wziął udział w ulicznym eksperymencie społecznym

Jakie były założenia tego eksperymentu? Dziennikarze zamontowali kamerę na jednym z dworców kolejowych. Jeden z mężczyzn atakował podstawioną ofiarę. Kobieta przechodząc delikatnie szturchała mijającego ją napastnika - ten reagował niewspółmiernie - atakował ją słownie i fizycznie. Przechodnie nie mogli nie zauważyć, że kobiecie może grozić niebezpieczeństwo.

Jak to wszystko się skończyło? Zobaczcie sami:

Przypominamy wydarzenie sprzed lat - na Polaka zawsze można liczyć!

Naprawdę trudno nie zauważyć jak bardzo reakcja naszego rodaka różni się od reakcji innych osób. Niektórzy udawali, że nie widzą co się dzieje i szli po prostu dalej, inni zwracali napastnikowi uwagę, stawali między nim, a jego ofiarą. Jednak tylko Polak zareagował w tak żywiołowy i bezceremonialny sposób! Akcja naszego rodaka był szybka, ale i brutalna. Krzycząc "przeproś ją, k**wa" rwie się do bitki i zachowuje się wręcz agresywnie. Biorący udział w eksperymencie muszą szybko wyjaśniać o co chodzi, że to swoista "ustawka", żeby nie doszło do bijatyki!

Jak oceniacie takie zachowanie? Czy według was nie jest za bardzo przesadzone? Czy agresja jest uzasadniona, czy wystarczyłoby w tym przypadku stanowczo wyjaśnić kwestę? Czy według was Polacy na emigracji rzeczywiście zachowują się tak, że można na nich liczyć?

