Polak próbował wywieźć prawie pół miliona funtów z UK do Polski został złapany na gorącym uczynku

Jaka czeka go kara?

Polski obywatel próbował wywieźć z UK prawie pół miliona funtów! Nasz rodak został przyłapany "na gorącym uczynku" i trafi do więzienia na 20 miesięcy.

Jak do tego doszło? Co się stało? Otóż, w dniu 19 września 2020 roku tuż przed wjazdem na prom w Dover (hrabstwo Kent) ciężarówka prowadzona przez naszego rodaka została zatrzymana do kontroli. 34-latek wiózł transport odświeżaczy powietrza, całkiem legalnie. Jednak pośród 33 palet z towarem znaleziono znaczną ilość pieniędzy.

Jak znaczną?

Polak próbował nielegalnie z UK 488 345 funtów szterlingów

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przekroczenie granicy brytyjskiej z sumą przekraczającą równowartość 10 tysięcy euro jest niezgodne z obowiązującym prawem. O przewozie wyższej kwoty trzeba odpowiednio wcześnie poinformować celników.

Ile próbował przemycić nasz rodak? Prawie 500 tysięcy funtów, a więc znacznie (prawie 50 razy!!!) powyżej dopuszczalnego limitu. Jak wyliczono, Polak przewoził dokładnie 488 345 funtów szterlingów. Całkiem ładna sumka... Pieniądze były przewożone w ukrytej skrytce we włazie w podłodze przyczepy.

Nasz rodak został złapany na gorącym uczynku

Śledztwo w sprawie naszego rodaka było prowadzone przez National Crime Agency we współpracy z oficerami Border Force. Ustalono, że kierowca ciężarówki zmierzał ze swoim zarówno legalnym, jak i nielegalnym ładunkiem z Derby i kierował się do Polski.

27 października 2020 roku Polak przed obliczem sądu Canterbury Crown Court przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok w tej sprawie zapadł 3 listopada. Brytyjski sąd skazał naszego rodaka na 20 miesięcy pozbawienia wolności.

