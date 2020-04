Polak próbował wwieźć do UK 14 kg kokainy. Narkotyki ukrył w transporcie z maseczkami ochronnymi

Fot. Twitter

34-letni Polak został przyłapany na próbie przemytu do UK 14 kg kokainy. Narkotyki o łącznej wartości ponad £1mln mężczyzna ukrył w transporcie maseczek ochronnych.

W dobie każdego kataklizmu znajdą się tacy ludzie, którzy nieszczęście innych będą chcieli wykorzystać do swoich celów. Nie inaczej było w przypadku 34-letniego Polaka, który został przyłapany przez celników na próbie przemytu do UK 14 kilogramów kokainy. Narkotyki ukryte były w transporcie maseczek ochronnych, które miały trafić z Francji do Wielkiej Brytanii.

£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.



Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR — Home Office (@ukhomeoffice) April 15, 2020

Kokaina, zapakowana w 15 oddzielnych opakowaniach, została wyceniona przez śledczych na ponad £1mln. - To kolejny dowód na to, że świat przestępczy próbuje wykorzystać pandemię koronawirusa do swoich celów, transportując narkotyki pod przykryciem produktów stanowiących sprzęt ochronny - zaznaczył Darren Herbert, funkcjonariusz National Crime Agency. A dyrektor regionalny Border Force, Ian Hanson, dodał, że próba wykorzystania sytuacji kryzysowej związanej z epidemią koronawirusa do przemytu narkotyków to zachowanie „godne pożałowania”.

Nie wiadomo jeszcze, czy przejęte przez funkcjonariuszy maseczki ochronne będą się nadawały do użytku. Zostaną one przebadane pod kątem swojej przydatności i jeżeli testy nie wykażą śladów kokainy na materiale, to trafią one do brytyjskich lekarzy.