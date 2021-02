Polak odnosi sukcesy w nowoczesnym leczeniu metodą Zenni w Australii, w Polsce, w Niemczech, a teraz zaczyna w UK

Viktor Zenni od wielu lat odnosi satysfakcjonujące efekty w leczeniu nowoczesną i bezinwazyjną metodą Zenni w takich krajach jak Australia, Polska, Norwegia czy Niemcy. Teraz chce ją zaoferować także mieszkańcom Wysp.

Polacy mieszkający na Wyspach coraz częściej szukają alternatywnych metod leczenia, które okazują się bardziej skuteczne jak również mniej szkodliwe od metod tradycyjnych związanych z medycyną konwencjonalną, która pomagając także szkodzi wywołując u pacjenta dolegliwości, jakich wcześniej nie odczuwał. Pacjenci mają jednak wybór i mogą zdecydować się na metodę leczenia, która będzie im bardziej odpowiadać i przede wszystkim wziąć pod uwagę doświadczenia tych osób, którzy się jej poddali.

W związku z tym, że leczenie bezinwazyjną metodą Zenni stanie się niebawem możliwe także na Wyspach, postanowiliśmy oddać głos samemu jej twórcy, który potrafi najlepiej wyjaśnić, na czym ona polega i przedstawić jej przewagę nad inwazyjnymi metodami leczenia, które bardzo często są także mało skuteczne.

Panie Viktorze, ma pan sukcesy w leczeniu różnego typu schorzeń nowoczesną i jednocześnie bezinwazyjną metodą Zenni w Australii. Teraz zamierza Pan otworzyć gabinet terapii w Londynie. Proszę powiedzieć, na czym polega metoda Zenni, którą Pan się zajmuje i propaguje?





Elektrostymulacja Metodą Zenni polega na rewolucyjnej idei użycia prądów Bernarda i Galvanoterapii do stymulacji narządów wewnętrznych pacjenta, takich jak żołądek, tarczyca, wątroba, nerki, jelita, i innych, włącznie z Centralnym Systemem Nerwowym.



Prądy Bernarda i Galvaniczny znane są od dawna, jednak ich zastosowanie w fizykoterapii było ograniczone do leczenia bólu kręgosłupa, kolan, łokcia tenisisty.





W jaki sposób wykorzystuje pan w leczeniu pacjentów prądy Bernarda i Galvaniczny i pomaga w ten sposób uniknąć zabiegów chirurgicznych, które osłabiają organizm?



Moja metoda łączy oddziaływanie prądu Galvanicznego i prądów Bernarda, MF i CP które dają energię chorym organom, uruchamiają procesy samoleczenia. Prowadzi to do zmniejszenia i znikania guzów tarczycy, torbieli nerek, gruczolaków nadnerczy, torbieli i naczyniaków wątroby, polipów w zatokach, czy jelicie grubym. Jest to rewolucja, bowiem problemy te są leczone tylko chirurgicznie.





Czy zabiegi przy użyciu tzw. prądów Bernarda, czyli słabych impulsów elektrycznych mogą być bolesne lub nieprzyjemne dla pacjenta?



Terapia jest bezbolesna, pacjent czuje przyjemną wibrację leczonego narządu (nerki), ciepło lub delikatne igiełki na brzuchu lub kręgosłupie. Powiedzenie znane w gabinetach fizykoterapii: " No pain- no gain" tutaj nie obowiązuje.





Gdzie i w jakim czasie opracował Pan terapię metodą Zenni ? Od kiedy propaguje ją Pan w Polsce i na świecie?



Moją metodę opracowałem w Australii, w 1990r. zarejestrowałem ją w Australijskim Urzędzie Patentowym w Perth, jako The Zenni Method of Electrostimulation of the CNS.



Od roku 2000 działam w Polsce, gdzie stworzyłem, razem z pacjentami Stowarzyszenie ARKA - w Celu Leczenia MPD- Cerebral Palsy. Ponieważ oprócz terapii prowadzę kursy stosowania Metody Zenni, w wielu miastach w Polsce, i na świecie pracują już gabinety w Norwegii, Niemczech (Hamburg).

Kto może udzielać zabiegów w terapii Zenni?

Osoby szkolone to lekarze, dentyści, chiropractorzy, masażyści, itd. Często to są moi byli pacjenci z różnymi zawodami- prawnicy, księgowe, fryzjerki, policjantka w Londynie.



Mógłby Pan przytoczyć historię leczenia metodą Zenni, która najbardziej zapadła Panu w pamięć?



Z przykrością stwierdzam, że firmy farmaceutyczne, które reklamują się w Australii, doprowadziły do tego, że The West Australian, który dwukrotnie pisał o mojej metodzie dwadzieścia lat temu, obecnie odmówił publikacji w sprawie dwunastoletniego Joshuy, cierpiącego na astmę. Po sześciu zabiegach, w dwudniowych odstępach, Joshua przestał cierpieć z powodu astmy.

Opinie pacjentów:



p. Włodzimierz S. (80 lat) z Białegostoku



Bolało mnie kolano i nie mogłem chodzić, zwłaszcza po schodach.

Po 3. elektrostymulacji była już poprawa, a po 4. ból całkowicie ustąpił.

Biodro boli mnie dużo mniej.



p. Łucja J. (84 lata) z Wrocławia



Bardzo bolał mnie staw barkowy i często wypadało mi wszystko z dłoni.

Po 1 elektrostymulacji ból ustąpił i wreszcie mogę ruszać ręką.



p. Iwona E. (47 lat) z Warszawy

Stwierdzono u mnie głęboką zakrzepicę w nodze (od kolana do pachwiny).

Miałam bóle biodra i nogi, która była bardzo czer wona i spuchnięta.

Po 5 elektrostymulacjach ból i obrzęk ustąpiły, a badanie Dopplera wykazało

brak skrzepu pod kolanem i znacznie zmniejszony skrzep w żyle udowej.



p. Wiesława Ż. (63 lata) z Sosnowca

Stwierdzono u mnie Hashimoto. Po 5 elektrostymulacjach wykonałam badania kontrolne i wykazały one, że przeciwciała anty-TPO z 1000 jednostek spadły do 600, a TSH jest już prawie w normie.



p. Dorota P. (53 lata) z Rzeszowa

W związku z Hashimoto i bezsennością poddałam się elektrostymulacjom

Metodą Zenni. Po 3 zabiegach ustąpiły depresja i bezsenność, powróciły radość i chęć życia. Przy okazji poprawił się też metabolizm, zmniejszył się apetyt i moja waga zaczęła spadać.



p. Karolina M. (30 lat) z Warszawy

Stwierdzono u mnie niedoczynność tarczycy, guzy, Hashimoto i policystyczne jajniki. L ekarz mówił, że nie zajdę w ciążę. Poddałam się Metodzie Zenni. Po 4 elektrostymulacjach USG

tarczycy wykazało, że guzy się zmniejszyły. AntyTPO spadło z 580 na 17, a TSH jest w normie. Ku zaskoczeniu wszystkich 2 miesiące temu zaszłam w ciążę, a USG wykazało, że jajniki są zdrowe. Dodatkowo prądy pomogły mi na zespół cieśni nadgarstka. Wszystkie dolegliwości bólowe ustąpiły już po 1 elektrostymulacji.



p. Jadwiga Ł. (56 lat) z Otwocka

Bardzo źle się czułam i byłam słaba. Stwierdzono u mnie niedoczynność tarczycy i Hashimoto. AntyTPO wynosiło ok. 1500. Po kilku elektrostymulacjach spadło do 124. Teraz czuję się znacznie lepiej i mam więcej energii. Wcześniej stwierdzono u mnie też alergiczne zapalenie pęcherzyków

płucnych. Po elektrostymulacjach jest lepiej, nie kaszlę i nie reaguję alergicznie

na pyłki.



p. Wiesław K. (56 lat) z Warszawy

Guz tarczycy urósł do 8,5 cm. Dostałem skierowanie na jod radioaktywny i operację. Coraz ciężej mi się oddychało, a guz coraz bardziej uciskał krtań. Po 1 elektrostymulacji poczułem

ulgę. Po kolejnych guz się zmniejszał. Teraz po 5 elektrostymulacjach jest

o połowę mniejszy. Przestałem się też męczyć.



p. Lucyna B. (54 lata) z Bielska-Białej

Miałam nadczynność tarczycy i 3 guzki. Po 6 elektrostymulacjach wykonałam USG i wykazało ono, że guzki się zmniejszyły. Również wole zaczęło się zmniejszać, ustąpiło też k ołatanie

serca, lepiej śpię, a wyniki badań krwi wykazały, że parametry tarczycy są już

w normie.



p. Jolanta K. (52 lata) z Krakowa

Stwierdzono u mnie nadczynność tarczycy i rozpoznano Graves-Basedowa.

Oczy bolały, były przekrwione i wytrzeszczone. Powieki opuchnięte nie domykały się. Niestety leki nie pomagały i dlatego poddałam się elektrostymulacjom Metodą Zenni. Po kilku zabiegach były już efekty. Oczy przestały boleć, obrzęk i przekr wienie ustąpiły, a ja poczułam ulgę. Po 10 elektrostymulacjach, wykonywanych raz w miesiącu, wytrzeszcz cofnął się, a badania krwi wykazały, że parametry tarczycy wróciły do normy.