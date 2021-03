Polak od roku uwięziony przez lockdown w Anglii wrzuca filmy na YouTube. To ostra krytyka Brytyjczyków [video]

8 marca na konferencji prasowej Boris Johnson zabrał głos w sprawie wychodzenia z lockdown, jednak dla większości mieszkańców Wielkiej Brytanii droga do normalności jest jeszcze bardzo daleka. Frustracja rośnie, zatem trudno się dziwić, że w internecie pojawiają się filmy ostro krytykujące poczynania rządu i obecną sytuację. Polak mieszkający w Anglii nagrał kolejny film ze swojej przymusowej kwarantanny i nie pozostawia złudzeń co myśli o licznych absurdach, z którymi spotyka się od roku. Wideo z YouTube możesz w całości obejrzeć poniżej.

Anglicy zrobią wszystko, żeby nie dać się zabić wirusowi

Do największych absurdów, jakie autor filmu obserwuje w codziennym życiu jest samotne prowadzenie samochodu w maseczce, co jednak z jego perspektywy jest tak samo zrozumiałe, jak to, że “nic nie złamie człowieka, który nosi od roku tę samą maseczkę jednorazową i żyje”. Przede wszystkim obrywa się jednak brytyjskiemu rządowi, który - w dużej ogólności - jest przez niego wyśmiewany za sposób walki, jaki przyjął brytyjski rząd: kolejne lockdowny, zamknięcie ludzi w domach i pozbawianie ich możliwości zarobkowania:

Dziś leczymy grypę zamkniętym obuwniczym (...), niedziałającą kawiarnią i połową ludzkości na postojowym.

Za mityczne uważa istnienie wariantu brazylijskiego w Wielkiej Brytanii, tak jak i czeskiego w Polsce. A szukanie “pacjenta zero” po prostu wyśmiewa.

Zobacz film nagrany na kwarantannie w UK:

Czy brytyjskie media serwują tematy zastępcze w czasie lockdown?

Vloger ostro odnosi się do kwestii brytyjskiej mediów, która według niego serwują obecnie tematy zastępcze, mające odciągnąć uwagę od złej sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii. Do mediów w lutym wróciła Sharmeena Begum i kwestie związane z państwem ISIS, które mogą budzić emocje związane ze sprawą ucieczki brytyjki do Syrii oraz późniejszej chęci powrotu do kraju, którego jest obywatelką. Brytyjska prasa porusza obecnie równie często kwestie związane z Królową Elżbietą, która promuje szczepienia argumentem, że “szczepionka ją nie bolała”, a także długowiecznym Księciem Filip i jego stanem zdrowia. Tematy związane z brytyjską monarchią nie mają jednak żadnego przełożenia na życie mieszkańców Wielkiej Brytanii. Sprawia to, że życie na wyspach w roku 2021 staje się jeszcze bardziej absurdalne, chociaż życie w Bostonie, w którym został zamknięty ograniczeniami Tomasz i tak bardziej przypomina Europę Wschodnią niż Wielką Brytanię.

