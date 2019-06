Polak nękany przez współpracownika zwolnił się po roku z dobrze płatnej pracy. Jak radzicie sobie w podobnych sytuacjach?

Fot. Getty, Facebook

W internecie pojawił się szokujący wpis Polaka. Były nauczyciel, nękany przez współpracownika, zwolnił się po roku z dobrze płatnej pracy - wcześniej szukał pomocy wśród użytkowników Facebooka. Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w miejscu pracy?

Wstrząsający post Polaka pojawiła się na jednej z grup na Facebooku. Mężczyzna opisał toksyczną sytuację, jakiej od tygodni doświadczał w swojej pracy: młodszy stażem pracownik poniżał go, wydawał mu polecenia - choć nie był jego szefem, a na domiar złego donosił na niego przełożonym. Jak dowiadujemy się z dyskusji pod postem - Polak rzucił już dotychczasową pracę i nie chciał podejmować odwetu ze względu na to, że z zawodu jest nauczycielem, a wyrok zamknąłby mu drogę powrotu:

"Cześć.. mam sprawę…. ostatnio w pracy jeden angol ciągle się mnie czepia, jest agencyjny i jest normalnym pracownikiem, zaczął kilka tygodni temu a ja pracuje już ponad rok…. mi i innym rozkazuje, za każdym razem jak sie pojawiam w jego rejonie to mi daje rozkazy, kilka razy mu powiedziałem że to moi superwizerzy mi mówią co mam robić, co go wkurza… wczoraj kazał mi coś zrobić, a ja poprosiłem innego pracownika, później stałem jak oni szukali jednego produktu, on zaczął że nie dostaje płacone za stanie… a ja do niego że poprosiłem drugą osobę o pomoc, a on swoje… to mu w końcu powiedziałem swoje, że mnie prześladuje non stop, że mi rozkazuje i donosi i że jest normalnym pracownikiem i nie jest szefem, i nie wytrzymałem , że jest agencyjny.. a on swoje, no to powiedziałem by się od***il i parę innych rzeczy… oczywiście doniósł na mnie do biura ...ale powiedziałem że stałem i nic nie robiłem…. jak wy se radzicie w takich sytuacjach… choć nie mówi że jestem j ...b Polakiem czy coś, czy takie coś się kwalifikuje jako mobbing, harassment, czy prześladowanie… jestem już na etapie by rzucić dobrze płatną pracę…."

Pod postem pojawiło się oczywiście wiele komentarzy, jednak już następnego dnia autor posta napisał, że zrezygnował ze swojej pracy, w której spędził rok i miał dobre zarobki: - "juz odszedlem z pracy przez grozenie przez jednego z pracownikow, mialem 4 telefony od szefostwa bym wrocil". Autor wpisu żalił się również, że w Wielkiej Brytanii brakuje polskiej solidarności, że nie czuł wsparcia rodaków.

Wyznanie to było odpowiedzią na jedną z rad komentującego, który podpowiadał mężczyźnie podjęcie bardziej radykalnych środków:

"- Zacznij Ty za nim chodzić i mówić mu co ma robić.

A jak stoi to podejdź i powiedz mu żeby chociaż podskakiwal.

I mow to spokojnym głosem.

Spróbuj też może użyć telefonu i coś nagraj.

Poza tym ktoś tam to chyba nadzoruje i powinien Cię doceniać jeśli pracujesz tam już rok.

- juz odszedlem z pracy przez grozenie przez jednego z pracownikow, mialem 4 telefony od szefostwa bym wrocil

- Jeśli to dobra kasa to wracaj.

Szkoda roku.

Poza tym wydajesz się odważny skoro potrafiłem podzielić się tym problemem.

Nie każdy tak potrafi.

I nie daj się.

- nie chodzi o to, inni to za byle co to dyskryminacja, my sie nie jednoczymy I nie walczymy o swoje… facebook jest ogromny, czemu nie pomagac se nazwajem, nie zawszse piwka to rozwiazanie problem....."

W międzyczasie wielu komentujących radziło Polakowi, by sprawę załatwił formalnie i oficjalnie, by zgłosił problem do agencji, do przełożonych w miejscu pracy i by zebrał świadków.

Inni radzili też skrajnie agresywne rozwiązania:

"- Weź mu je***ij tak na koniec pracy gdzieś za zakrętem! A na bank się odczepi

- by sie przydalo, ale jestem malego wzrostu :) a drugie bylem nauczycielm I chce miec czyste konto o niekarlnosci, tzecie jesli ktos sprowokuje do bijatyki pierwszy, I uderzy pierwszy I sa swiadkowie to ty bedziesz miec kryminalna sprawe… wiec to nie wchodzi w rachube…."

A jak Wy radzicie sobie w takich sytuacjach? Mieliście kiedyś toksycznego, agresywnego współpracownika, który próbował Wam utrudnić życie? Piszcie w komentarzach lub na adres redakcji: [email protected]