Polak nakręcił filmik z wyludnionej stolicy Wielkiej Brytanii. „Nigdy nie widziałem Londynu w takim stanie” [wideo]

Polak, który od 12 lat mieszka w Londynie, nakręcił filmik ze spaceru po pustych ulicach zwykle tętniącej życiem stolicy. Jest to niecodzienny widok. Zobaczcie sami...

Po tym, jak brytyjski rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich pubów, restauracji, barów i kawiarni, a także zaapelował do mieszkańców Wysp o to, by zachowali „dystans społeczny”, a najlepiej pozostali w domach, ulice miast opustoszały.

Pustki największe wrażenie robią w Londynie, gdzie zwykle roiło się od turystów oraz mieszkańców. Polak mieszkający od 12 lat w stolicy postanowił przejść się tymi wyludnionymi ulicami i zarejestrować to niecodzienne zjawisko.

Nasz rodak, który jest także założycielem grupy na Facebooku Kuchnia Chińska, pokazuje nam głównie Chinatown, ale zwraca także uwagę na to, że w innych miejscach jest podobnie. „Wygląda to naprawdę szokująco. Nigdy nie widziałem Londynu w takim stanie. Jest fajnie, ładnie, bo nie ma tłumów ani turystów, ale miasto odczuwa się, jakby było w trakcie wojny jakiejś, lub właśnie epidemii” – powiedział Polak.

ZOBACZ WIDEO POLAKA:

