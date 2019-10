Polak, który służył w RAF, od wielu lat obchodził złą datę swoich urodzin. Okazało się, że skończył właśnie 100 lat a nie 98

Z badań przeprowadzonych przez University College London wynika, że w rejonach, w których istnieje większe poparcie dla Brexitu, doszło do wzrostu przypadków dyskryminacji imigrantów.

Do krakowskiego sądu trafił pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw niemieckiemu producentowi filmu "Nasze matki, nasi ojcowie". Złożył go Światowy Związek Żołnierzy AK oraz jeden z kombatantów.

Był wściekły, że 20-latka nie chciała się już z nim spotykać. Kiedy dziewczyna przyszła odwiedzić swoich znajomych w dzielnicy Limehouse we wschodnim Londynie doszło do tragedii. 23-letni Grzegorz Kosiec,...

Oskar K. 26-latek z Polski został zatrzymany w centrum Hanley, North Staffordshire, z bronią w ręku. Policji tłumaczył, że nie miał pojęcia, że jest to nielegalne na Wyspach, oraz faktem, że feralnego...

List od naszej Czytelniczki: Rasistowskie ataki na Polaków nie ustają!

Czytelniczka Polish Express wysłała do redakcji zdjęcie z okolicy swojego domu, na którym widać litanię obelg w stosunku do Polaków. „P******ni przegrani” - to jedno z kilku miłych wyrażeń, jakie możemy...