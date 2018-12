Polak jednym z bohaterów zamachu w Strasburgu! Wraz ze znajomymi nie dopuścił do rzezi w klubie nocnym

Fot. Getty

Jak poinformowała wczoraj katowicka „Gazeta Wyborcza”, 36-letni Bartosz Niedzielski, jest jednym z kilku mężczyzn, którzy próbowali powstrzymać zamachowca ze Strasburga przed wtargnięciem do klubu nocnego. Za swoją odwagę Polak zapłacił wysoką cenę – po postrzeleniu w głowę walczy on teraz o życie w szpitalu.

Z informacji, do których dotarła „Gazeta Wyborcza” wynika, że Bartosz Niedzielski od 20 lat mieszka w Strasburgu. Feralnego wieczoru, we wtorek 11 grudnia, Polak udał się na koncert do jednego z klubów w centrum miasta. Na chwilę przed jego rozpoczęciem Niedzielski wyszedł z trzema kolegami przed klub, by zapalić papierosa, i to właśnie wtedy przed drzwiami lokalu pojawił się zamachowiec z bronią w ręku. Polak, wraz z towarzyszącymi mu dwoma muzykami i dziennikarzem z Włoch, natychmiast rzucili się w kierunku terrorysty, by go obezwładnić i uniemożliwić mu wejście do klubu.

Dlaczego Brytyjczycy wstępują do ISIS? Zobacz szokujący serial Kosminskiego! [wideo]

- Wtedy zobaczyli zamachowca z bronią. Od świadków wiemy, że rzucili się, żeby go powstrzymać. Dzięki nim drzwi zostały zamknięte, sprawca nie wszedł do środka. Inaczej doszłoby do masakry. Byłoby jak w paryskim klubie Bataclan, gdzie terroryści strzelali do ludzi jak do kaczek – powiedzieli na łamach „Gazety Wyborczej” mieszkający w Strasburgu Renata i Bogusław Bojczukowie.

Polacy na wojnie z terrorem - ośmiu naszych rodaków w Syrii walczy z ISIS

Bartosz Niedzielski i włoski dziennikarz zostali postrzeleni przez zamachowca i w stanie krytycznym trafili do szpitala. Włoch zmarł w piątek, natomiast Polak nadal walczy o życie. Niedzielskiego wspierają myślami i modlitwą Polacy mieszkający w Strasburgu, którzy dobrze go tutaj znają. Niedzielski pracował m.in. jako przewodnik w Parlamencie Europejskim i pisał artykuły do lokalnych mediów.