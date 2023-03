Polak autorem szokującego thrillera o polskim podziemiu i jednym z ostatnich wielkich sekretów II wojny światowej

artykuł od klienta

Autor thrillera, KGE Konkel, mówi, że napisał książkę o Polsce i dla Polski oraz światowej Polonii. Jest to zatem wystarczający powód, aby po nią sięgnąć, zwłaszcza że - opowiadając o historii - bezbłędnie oddaje współczesne nam realia. Jeśli więc chcemy dowiedzieć się czegoś istotnego o świecie współczesnym, „Who has buried the dead?”, nam o tym powie.

"KTO POCHOWAŁ UMARŁYCH?" oryginalny tytuł: "WHO HAS BURIED THE DEAD?" (Optimum Publishing International) to szokujący globalny thriller, którego akcja toczy się w Polsce podczas II wojny światowej. Przedstawia rzeczywistość bólu i cierpienia, jakie Polacy znosili zarówno podczas najazdów niemiecko-rosyjskich, w czasie okupacji naszego narodu i opowiada mało znane historie o polskim podziemiu i Polakach walczących na froncie zachodnim.

"Kto pochował umarłych?"

Książka Polaka ujawnia również jeden z ostatnich wielkich sekretów II wojny światowej, który podobnie jak Enigma zawiera bardzo istotny element polski. Historycznie wiernie odtworzona obsada postaci przeplata się z postaciami „fikcyjnymi” w całej powieści. Od wielkich osobowości, takich jak: Churchill, Żukow i Beria, Władysław Sikorski, Zygmunt Berling i Harry Truman, po historyczne miejsca i realia, takie jak: masakra nankińska, rosyjsko-fińska wojna zimowa, zbrodnia katyńska, oblężenie Sewastopola, słynna Wielka ucieczka ze Stalagu Luft 3 w Kagan Polska, Powstanie Warszawskie i testy bomby atomowej w Nowym Meksyku.

"KTO POCHOWAŁ UMARŁYCH?" jest tak wierna historycznie, że oddaje również to, co dzieje się dzisiaj z Rosją na Ukrainie. Ta powieść to obowiązkowa lektura dla wszystkich Polaków na całym świecie, a w szczególności dla następnego pokolenia, ponieważ dostarcza cennego kontekstu historycznego, roli Polski w walce o wolność. Posiada bogatą spuściznę, do której zaniku nie można dopuścić. Niestety miliony, które zginęły w hitlerowskich obozach zagłady i na ulicach europejskich miast podczas nocnych i mglistych nalotów – całkowite zniszczenie Warszawy i diabelskie dążenie do całkowitego zniszczenia narodu polskiego, rozgrywa się teraz na oczach świata w czasie rzeczywistym, ale z narodem ukraińskim.

Ostatni wielki sekret II wojny światowej

Rosyjskie naloty artyleryjskie na Ukrainę trwają nieprzerwanie. Putin pracuje w oparciu o podręcznik Stalina… i codziennie dodaje nowe, bardziej brutalne rozdziały. Po latach badań Konkel jest przekonany, że odkrył jeden z ostatnich wielkich sekretów drugiej wojny światowej – sekret tak krytyczny dla porządku światowego, że NKWD, Gestapo, MI5/6 i siły alianckie podjęły rozpaczliwą walkę o to, by jako pierwsze odnaleźć go w ostatnich dniach globalnego konfliktu.

Autor – Kazimierz GE „Chuck” Konkel – jest Polakiem, starszym śledczym policji w Toronto i został wysłany do Polski przez FBI, aby szkolić polską policję federalną po upadku komunizmu. Był osobistym doradcą śp. Komendanta Głównego Policji Marka Papały.

Konkel został ostrzeżony przez aliantów, aby natychmiast opuścił Polskę, ponieważ życie jego i Papały było w niebezpieczeństwie. Wkrótce po wyjeździe Konkla z Polski został zamordowany Marek Papała. W osobnej sprawie Konkel wykonał nakaz rewizji na zamkniętym terenie pod Moskwą w poszukiwaniu samochodów skradzionych z Chicago i przekazywanych jako „prezenty” najwyższym osobistościom rosyjskiej polityki.

Wspomniane miejsce okazało się integralną częścią produkcji komponentów rakietowych. Nakaz został zablokowany przez władze Kremla, przez wyższego rosyjskiego sędziego. Obecnie ściśle współpracuje z Interpolem, Narodowymi Siłami Policyjnymi Polski, Holandii i Belgii, a także z RCMP i FBI w sprawach dotyczących międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Ojciec Konkla - Edward, był polskim weteranem II wojny światowej, który przed schwytaniem przeżył obóz jeniecki i dwa obozy koncentracyjne, współpracował z holenderskim i francuskim podziemiem. Edward Konkel został ostatecznie umieszczony w celi śmierci na dwa tygodnie w niesławnym hotelu Oranje pod Den Haag w Holandii, ale pozwolono mu żyć.

Dwa poprzednie thrillery Konkla

KGE Konkel napisał dwa poprzednie thrillery – "The Glorious East Wind" (Random House Canada/ McGraw Hill US) o ostatnich latach brytyjskiego Hong Kongu, gdzie przewidział masakrę na placu Tiananmen. W rezultacie pojawił się w głównych mediach w Ameryce Północnej, w tym między innymi w Larry King Live, NBC-National z Johnem Millerem, PBS National Radio i David Letterman. Druga powieść osadzona w Meksyku – "Evil Never Sleeps" – została napisana o kartelach przestępczych.

Gdzie kupić thriller Polaka „Kto pochował umarłych?”

"KTO POCHOWAŁ UMARŁYCH?" to thriller światowej klasy, dostępny na Amazon.com, Barnes and Noble w USA i Chapters w Kanadzie. www.whohasburiedthedead.com. Ostatnim północnoamerykańskim bestsellerem o Polsce podczas II wojny światowej był "THE THOUSAND HOUR DAY" napisany przez WS Kuniczaka w 1966 roku. Nic nie zostało opublikowane w popularnej beletrystyce dotyczącej Polski podczas II wojny światowej, aż do "KTO POCHOWAŁ UMARŁYCH?". Napisana o Polsce i dla Polski oraz światowej Polonii.

"KTO POCHOWAŁ UMARŁYCH?" to obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy mają poczucie historii i rozumieją prawdziwe znaczenie słów obowiązek, honor i poświęcenie.