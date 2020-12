Polacy zaszczepią się na koronawirusa, jeśli... dostaną za to pieniądze!

Polacy będą chętnie szczepić się na koronawirusa, jeśli będzie się z tym wiązała konkretna, finansowa korzyść, jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla "Gazety Wyborczej".

Jak wynika z rzeczonego badania odsetek Polaków, którzy deklarują, że przyjmą szczepionkę przeciwko koronawirusowi wynosi 43,4 proc. Z kolei 43,8 proc. nie chce tego robić, a pozostałe 12,9 proc. pozostaje niezdecydowanych. Co ciekawe, wśród osób, które chciałyby przyjąć szczepionkę przeważają mężczyźni (53,1 proc), natomiast kobiet jest zdecydowanie mniej (tylko 35,8 proc.).

"Porównując te wyniki do badania wykonanego dokładnie miesiąc temu, wychodzi na to, że osób, które chcą się zaszczepić, praktycznie nie przybyło. Natomiast lekko urosła grupa przeciwników a zmalała liczba osób, które nie mają zdania" - komentował zmianę tendencji wśród respondentów w kwestii szczepionek Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Pienaiądze za szczepienie

Co ciekawe, w tym samym badaniu postawiono również pytanie o to, czy jest coś, co skłoniłoby ankietowanych do zmiany swojego zdania w tej kwestii. Jak się okazało, aby ich przekonać do zaszczepienia wystarczy dać im... pieniądze.

Aż 45,1 proc. ankietowanych było gotowych na przyjęcie zastrzyku, jeśli otrzymają gratyfikację finansową. O jakiej kwocie była mowa? Otóż dla 32,6 proc. w grę wchodziła suma powyżej 1000 złotych. Z kolei 19,6 proc. satysfakcjonowałoby już 300-500 zł lub 200-300, 15,2 proc. - 500-700 zł, a 13 proc. 700-1000 zł.

Nie tylko pieniądze wchodzą w grę, ale również inne korzyści i "bonusy" związane ze szczepieniem. 18,6 proc. respondentów byłoby gotowych przyjąć ulgę podatkową, 13,7 proc. oczekiwałoby zniesienia obowiązku kwarantanny, 12,7 proc. natomiast mówi o możliwości korzystania z opieki publicznej "bez kolejki". Tylko 11,8 proc. dałoby się zaszczepić jeśli dzięki temu mogliby podróżować bez żadnych ograniczeń.

Czy w ogóle takie rozwiązanie jest realne? Czy polski rząd rozważa w ogóle dodatkowe dopłacanie do szczepień? Nic na to nie wskazuje! Minister zdrowia Adam Niedzielski jednoznacznie się na ten temat wypowiedział. Na antenie Radia Zet powiedział, że polskie władze nie będą płaciły osobom, które podejmą decyzję o szczepieniu.

