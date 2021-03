Polacy z UK kupują nieruchomości w Hiszpanii. Dla jednych to drugi dom, dla innych inwestycja

Polacy od lat pracujący w Wielkiej Brytanii w dobie kryzysu chcą dobrze ulokować swoje oszczędności i przy okazji skorzystać jeszcze z uroków pięknej Hiszpanii. Dlatego też kupują tam nieruchomości, nie zawsze z myślą o przeprowadzce, a często o wakacjach.

W czasie, gdy funt stoi bardzo wysoko, a restrykcje związane z lockdownem w Anglii mają zostać stopniowo, ale „nieodwracalnie” zniesione do końca czerwca, Polacy mieszkający na Wyspach widzą w tym dobry moment na zakup nieruchomości w miejscu, w którym warunki pogodowe nie są kapryśne, a słońcem można się cieszyć cały rok.

Flagowa realizacja firmy Carisma - Willa z imponującym widokiem na zatokę Moraira, położona w prestiżowej dzielnicy El Portet

Polacy kupują domy w Hiszpanii

Nie na Mazurach i nie w Bieszczadach, a w Hiszpanii – to tam właśnie Polacy mieszkający i pracujący na Wyspach kupują teraz nieruchomości z myślą nie tylko o dobrej inwestycji, ale też o drugim domu, do którego mogą wyjechać w czasie wolnym i w nim wypocząć.

Do tej pory wielu naszych rodaków z Wysp zarówno ze względu na przystępne ceny jak i sentyment decydowało się na zakup domu w Polsce. Od pewnego czasu jednak obserwujemy inny trend związany z zakupem nieruchomości w Hiszpanii, szczególnie wśród młodych ludzi, ale nie tylko. Dlaczego akurat tam?

Dlaczego Polacy wybierają Hiszpanię?

O to postanowiliśmy zapytać współwłaściciela firmy Carisma zajmującej się właśnie wyszukiwaniem nieruchomości na rynku w Hiszpanii dobranych odpowiednio do potrzeb polskich klientów oraz wszelkimi formalnościami z tym związanymi, jak i doradztwem. Jak mówi Jacek Szyc „w Polsce z domku letniskowego korzystamy około trzech miesięcy w roku, w Hiszpanii natomiast cały rok. Możemy udostępniać go również naszym znajomym i rodzinie. Każdy może tu przyjechać, i to w dowolnym czasie – bo zawsze jest tutaj ciepło. Zima w Hiszpanii jest piękną polską wiosną”, nie jest to jednak jedyny argument za tym, aby swój drugi dom kupić właśnie tam.

- Nasza firma dba o tzw. post serwis, to nam gwarantuje pozytywną opinię wśród klientów, a w takich czasach, jak w chwili obecnej mimo Covida mamy sprzedaże, głównie wśród osób, które już z nami cos zakupiły i widząc, że było to opłacalne posuniecie, a pojawiły im się ponownie nadwyżki, to dokonują następnych zakupów. Nie zmienia to faktu, że Polacy coraz bardziej się bogacą i coraz więcej osób już mieszka w Hiszpanii przez wiele miesięcy w roku. Coraz więcej mamy też zapytań od Polonii w Wielkiej Brytanii, widać, że młodzi ludzie, którzy jeszcze kilkanaście lat temu się przeprowadzili w tamte strony, odnoszą sukcesy biznesowe i mogą myśleć o drugim domu lub nawet biznesie w Hiszpanii – mówi współwłaściciel Carisma.

Mimo że w czasie pandemii Polacy przeprowadzają się rzadziej ze względu na obowiązujące ograniczenia, to i tak zauważalny jest silny trend wyjazdowy. Z danych Clicktrans wynika, że 24 proc. zleceń dotyczących wyprowadzek z Polski za granicę w 2020 roku była związana z wyjazdem na Wyspy, 21,4 proc. z przeprowadzką do Niemiec, a na trzecim miejscu w rankingu znalazła się Hiszpania (7,8 proc. przeprowadzek). Za najczęstszy powód Polacy podają nie tyle względy inwestycyjne, co samo piękno Hiszpanii. Tutaj najzwyczajniej nasi rodacy dobrze się czują, a kupno domu w Hiszpanii wielu z nich uważa za najlepszą decyzję w życiu.