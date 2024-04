Londyn Polacy wybierają burmistrza Londynu – kto może i jak głosować?

2 maja 2024 roku mieszkańcy Londynu wybiorą burmistrza swojego miasta oraz członków wchodzących w skład Zgromadzenia Londyńskiego (London Assembly). Czy Polacy mieszkający w brytyjskiej stolicy mogą wziąć udział w tych wyborach? W jaki sposób należy się zarejestrować? Czy aby oddać głos, trzeba legitymować się jakimś dokumentem potwierdzającym tożsamość?

Jak zarejestrować się na londyńskie wybory?

Aby móc oddać głos w londyńskich wyborach trzeba zarejestrować się za pośrednictwem stron rządowych: https://www.gov.uk/register-to-vote.

Kto może brać udział w tych wyborach? Aby zagłosować, dana osoba musi:

– być zarejestrowana do głosowania;

– być mieszkańcem Londynu;

– być osobą pełnoletnią (w dniu wyborów mieć ukończone 18. rok życia);

– być obywatelem brytyjskim albo;

– być obywatelem irlandzkim, obywatelem kraju UE lub obywatelem Wspólnoty Narodów, który legalnie mieszka i żyje w UK (posiada np. settled lub pre-settled status).

WAŻNE: zwykle wystarczy zarejestrować się tylko raz i nie trzeba powtarzać tej procedury przy kolejnych wyborach. Jednak, jeśli doszło do jakieś zmiany w dokumentach (np. zmiana nazwiska), do zmiany adresu lub do zmiany narodowości, zajdzie konieczność ponownej rejestracji.

UWAGA: Warto w tym miejscu dodać, iż zbliżające się wybory lokalne w Londynie będą ostatnimi, w których wielu obywateli UE automatycznie ma prawo do oddania głosu. Osoby z Hiszpanii, Portugalii, Luksemburga i Polski, a więc z krajów, z którymi Wielka Brytania podpisała stosowne umowy o wzajemności, a także osoby, które zamieszkiwały w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021, zachowają swoje prawa głosu po wejściu w życie nowych przepisów. Stanie się to 7 maja 2024 roku.

Do kiedy trzeba zarejestrować się na wybory?

Czas nagli, termin mija o północy 16 kwietnia 2024, we wtorek w przyszłym tygodniu. Warto jednak w tym miejscu dodać, iż jeśli dany wyborca chce oddać głos korespondencyjnie, wniosek w tej sprawie musi zostać złożony do godziny 17:00 we środę 17 kwietnia. Aby aplikować w tej sprawie, trzeba wejść na stronę: https://www.gov.uk/apply-postal-vote.

Dodajmy, iż w przypadku głosowania w takiej formie, kartę do głosowania musi zostać wysłana do godziny 22:00 w dniu głosowania. Z kolei termin złożenia wniosku w sprawie głosowania za pośrednictwem pełnomocnika jest jeszcze dłuższy i wyznaczono go na 24 kwietnia 2024, na godzinę 17:00.

Dodajmy również, iż oprócz tego, że można zarejestrować się online na wybory (tak, jak pisaliśmy wyżej – za pośrednictwem strony https://www.gov.uk/register-to-vote), można też dopełnić formalności w bardziej tradycyjny sposób, składając wniosek w papierowej formie. W tym celu należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć formularz od lokalnego Electoral Registration Office (Biura Rejestracji Wyborców). Po więcej informacji w związku z tym odsyłamy na stronę: https://www.gov.uk/contact-electoral-registration-office.

Gdzie będę mógł oddać głos?

Po wszelkie informacje na temat lokali wyborczych odsyłamy na stronę: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information.

UWAGA: będą to pierwsze wybory w Londynie, w których aby oddać głos, trzeba będzie się legitymować odpowiednim dowodem potwierdzającym tożsamość. Konieczność przedstawienia takiego dokumentu obowiązuje także w przypadku głosowania przez pełnomocnika.

Do akceptowalnych dowodów tożsamości zalicza się między innymi paszport, prawo jazdy, bilet autobusowy dla osób starszych lub dla osób niepełnosprawnych, tzw. blue badge, karty Oyster 60+ i karty Freedom Pas.