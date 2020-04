Polacy w UK obawiają się w trakcie lockdownu o bezpieczeństwo swoich dzieci w sieci. Gdzie szukać pomocy?

Fot. Getty

Lockdown i wprowadzenie w UK edukacji online sprawiły, że dzieci znacznie więcej czasu spędzają obecnie przed komputerem. Jak jednak ustrzec je przed licznymi w sieci zagrożeniami? Z pomocą przychodzi tu rząd brytyjski i liczne na Wyspach organizacje.

„Uważajcie na swoje dzieci. Teraz nie ma szkoły i dzieci częściej siedzą w Internecie. Moja siedmiolatka gra na roblox. Pewnie znacie. Wczoraj ktoś podając się za pięciolatkę chciał od niej wyciągnąć wszystkie dane: adres, nazwisko i adres szkoły, do której chodzi. Ten ktoś stwierdził, że to po to, że chce się z nią bawić w realu. Uczulcie na to swoje dzieci. Niech nie podają swoich danych w sieci. Różnej maści psychopaci się teraz uruchomili w sieci. Chrońcie swoje dzieci” - post o takiej treści pojawił się na jednej z grup na Facebooku zrzeszającej Polaków żyjących w UK. I z miejsca uruchomił on lawinę komentarzy wśród rodziców, którzy niepokoją się o bezpieczeństwo swoich pociech i którzy nie zawsze są w stanie kontrolować, co ich dzieci robią w internecie.

Z pomocą rodzicom odnośnie bezpieczeństwa dzieci w sieci przyszedł w zeszłym tygodniu rząd UK, który na swojej oficjalnej stronie opublikował listę miejsc, gdzie mogą oni zasięgnąć w tym względzie porady. Na poszczególnych stronach rodzice i opiekunowie mogą znaleźć nie tylko wytyczne dotyczące tego, jak rozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa w Internecie, ale też porady dotyczące instalowania w komputerach specjalnych, przyjaznych dla najmłodszych filtrów, a także konfiguracji odpowiednich funkcji gwarantujących skuteczniejszą kontrolę rodzicielską.

Oto lista stron, z których można skorzystać, by zapewnić dzieciom większe bezpieczeństwo w sieci:

- Thinkuknow – strona stworzona przez National Crime Agency-CEOP (Child Exploitation and Online Protection) – dostarcza rodzicom i opiekunom informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci dzieci w każdym wieku;

- Childnet – na stronie znajdują się przede wszystkim porady dotyczące prowadzenia rozmów z dziećmi odnośnie ich bezpieczeństwa w sieci, a także dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom poniżej 5. roku życia;

- Parent Info – na tej stronie, która powstała przy współpracy Parent Zone z NCA-CEOP, rodzice i opiekunowie znajdą wsparcie i wskazówki od wiodących ekspertów i organizacji w sprawach dotyczących cyfrowego świata;

- NSPCC – na stronie dostępne są kompleksowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci;

- UK Safer Internet Centre – strona oferuje nie tylko informacje i wskazówki, jak ochronić dzieci przed wszelakimi zagrożeniami w internecie, ale też umożliwia zgłoszenie wykrytego zagrożenia lub niebezpiecznej treści.