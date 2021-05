Polacy w UK nie czują się poddanymi królowej Elżbiety II - sprawdź wyniki naszej sondy!

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii nie czują się poddanymi królowej Elżbiety II, jak wynika z sondy przeprowadzonej przez redakcję "Polish Express". Czego jeszcze dowiedzieliśmy się z tego badania?

Przypomnijmy, 20 kwietnia zaprosiliśmy naszych czytelników do wzięcia udziału w sondzie dotyczącej oceny brytyjskiej monarchii z punktu widzenia polskich emigrantów żyjących i pracujących na Wyspach. Co do tego, że Brytyjczycy popierają monarchię oraz kochają swoją królową nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Jak wynika z ostatnich badań (z marca 2021) przeprowadzonych przez uznaną sondażownię YouGov aż 80 procent badanych ocenia Elżbietę II "bardzo pozytywnie" lub "raczej pozytywnie". Królowa pozostaje w oczach opinii publicznej fundamentem Zjednoczonego Królestwa. Budzi przy tym olbrzymi szacunek wśród swoich poddanych i jest niczym latarnia morska na wzburzonym morzu, jak piszą o niej brytyjskie media. Ale w jaki sposób odnoszą się do niej polscy imigranci w UK? Z tą właśnie kwestią zwróciliśmy się do Was, naszych szanownych czytelników!

Link do ankiety znajdziecie tu: SONDA: Jak Polacy w UK oceniają brytyjską monarchię i królową Elżbietę II?

Jak Polacy w UK oceniają brytyjską monarchię i królową Elżbietę II?

Co się okazało? Jakie były wyniki naszej ankiety? Zapraszamy do lektury!

Tylko 39 proc. ankietowanych przyznało, że czuje się "poddanym" królowej Elżbiety II. Nieco większy odsetek, bo sięgający 47 proc. przyznał, że nie czuje się poddanym brytyjskiej monarchini, a co zastanawiające ilość odpowiedzi "nie wiem" wyniosła aż 14%.

Pomimo tego, że Polacy w UK nie odczuwają zbytniego przywiązania do monarchii, to rządy Elżbiety II (bardzo szeroko rozumiane) oceniają dobrze. Odpowiedź pozytywnie lub bardzo pozytywnie przy tym pytaniu zaznaczyła ponad połowa ankietowanych - konkretnie 26 i 28 procent odpowiadających. "Obojętnie" w stosunku do korony w tym względzie odniosło się 33%, a negatywnie lub zdecydowanie negatywnie - odpowiednio 4 i 9 procent.

"Czy mieszkając w UK czujesz się w jakiś sposób związany/związana z monarchią brytyjską, rodziną królewską i Elżbietą II?" - tak brzmiało kolejne z naszych pytań. Jak na nie odpowiadaliście? "Tak" zaznaczyło 29 procent, "nie" - 48%, "może trochę" - 20%.

Pytanie oznaczone numerem cztery dotyczące przyszłości korony - "Czy uważasz, że takiemu krajowi, jak Wielka Brytania w ogóle potrzebna jest "instytucja" króla/królowej i monarchia?" - tu odpowiedzi rozkładały prawie się równo, pół na pół. Za było 45%, a przeciw - 44%. Pozostali respondenci nie byli pewni.

"Czy uważasz, że w niedalekiej przyszłości monarchia w UK zostanie w jakiś sposób "zlikwidowana"?" - to kolejne z pytań, które Wam zadaliśmy - jak odpowiadaliście? Większość z respondentów (47 procent) uznała, że "jest to możliwe, ale nieprawdopodobne", a 32 proce. przyznało, że po prostu "nie ma na to szans". "Nie wiem" zaznaczyło trzy procent, a "są na to wielkie szanse" - 18%.

Jak to wszystko oceniacie? Jak odnosicie się do tych wyników? Czekamy na Wasze komentarzy na naszym profilu na FB!

Pełne wyniki naszej ankiety: