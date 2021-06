Polacy skarżą się na restrykcje związane z podróżowaniem w UK. Dlaczego puszczają im nerwy przy okazji szczytu G7?

„I niestety nic się na to nie poradzi. Mają kasę, to im wolno, a my jesteśmy po to, by na nich z****....”.

„I niestety nic się na to nie poradzi. Mają kasę, to im wolno, a my jesteśmy po to, by na nich z****....”.

„I niestety nic się na to nie poradzi. Mają kasę, to im wolno, a my jesteśmy po to, by na nich z****....”.

„ Wszyscy to wiemy i co możemy? Poujadać trochę nad naszym losem i żyć dalej....”.

„ Wszyscy to wiemy i co możemy? Poujadać trochę nad naszym losem i żyć dalej....”.

„ Wszyscy to wiemy i co możemy? Poujadać trochę nad naszym losem i żyć dalej....”.