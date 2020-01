Polacy są... zadowoleni ze swojego życia! Wg. badań CBOS rok 2019 był najlepszy od 30 lat!

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS rok 2019 był dla Polaków w wymiarze osobistym lepszy od poprzedniego i generalnie najlepszy od roku 1989, kiedy pierwszy raz przeprowadzono tego typu sondaż.

Polacy, jako nacja, stereotypowo uchodzą za ludzi narzekających na dosłownie wszystko, którzy potrafią znaleźć przysłowiową dziurę w całym w każdej sytuacji. Jak jednak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez CBOS ta opinia nie do końca jest zgodna ze stanem faktycznym. Okazuje się bowiem, iż poziom zadowolenia z życia nad Wisłą stale i regularnie rośnie. W ogóle, rok 2019 pod tym względem był rekordowy!

Według respondentów CBOS`u 2019 rok pod względem osobistym był "dobry" (takiej odpowiedzi udzieliło aż 44% badanych Polaków), "dość dobry" według 17%, a 12% powiedziało, że mamy do czynienia z rokiem "bardzo dobrym". Dodajmy, w zeszłym roku odpowiedzi "dobry" udzieliło tylko 41% badanych. Wymijającej odpowiedzi - ani dobry, ani zły - udzieliło tylko 17% ankietowanych, a w mniejszości znaleźli się ci, którzy negatywnie oceniają mijające 365 dni. Dla 5% badanych rok 2019 był "raczej zły", a dla 2% "bardzo zły".

Warto jednak przyjrzeć się nieco bliżej tym wynikom - jak podaje CBOS bardziej zadowoleni ze swojego życia osobistego są osoby, które identyfikują swoja poglądy, jako prawicowe. Wśród przeciwników obecnego obozu władzy, w kwestii oceny tego, jaki mijający rok był dla Polski, przeważają postawy ambiwalentne i negatywne.

"Warto jednak zauważyć, iż o ile w 2018 roku jedynie wśród ankietowanych dobrze oceniających warunki materialne własnych gospodarstw domowych zdecydowaną większość stanowili ci, którzy deklarowali, iż – najogólniej rzecz biorąc – mijający rok był dla nich osobiście oraz dla ich rodzin dobry, o tyle obecnie również większość żyjących w średnich warunkach ocenia, że dla nich osobiście oraz dla ich rodzin mijający rok jest dobry. Poprawa ocen mijającego roku w wymiarze osobistym i rodzinnym nastąpiła też wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie.

O ile zadowolenie z życia osobistego utrzymuje się na wysokim poziomie, o tyle ocena zatrudnienia już taka pozytywna nie jest. W zestawieniu z 2018 mamy do czynienia z pogorszeniem się sytuacji w zakładach pracy. Tylko 7% (mniej aż o 4% w porównaniu z rokiem zeszłym) ocenia sytuację jako bardzo dobrą, 38% (spadek o trzy procent) jako dobrą, 18% ocenia dość dobrze. Z kolei 24% (aż o 6% więcej, niż w 2018) mówi, że nie jest ani dobrze, ani źle. Generalnie w tym względzie jest gorzej...

Co ciekawe, na swoją pracę najmocniej narzekają ci, którzy pracują w instytucjach publicznych, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, oraz pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych. Lepiej o swojej sytuacji mówią pracownicy sektora prywatnego

"Ocena 2019 dla zakładu pracy koreluje z oceną warunków materialnych badanych. Im gorzej respondenci oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych, tym więcej negatywnych ocen mijającego roku w odniesieniu do zakładu pracy" - czytamy w depeszy PAP`u.

Co sądzicie o tym badaniu i jego wynikach? Czy z waszego doświadczenia życie Polaków w Polsce rzeczywiście stało się lepsze i mają oni powody do zadowolenia? Dajcie znać co tym sądzie na naszym profilu na FB!