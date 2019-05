Polacy są „chamscy, bezczelni, prostaccy” bo nie czytają książek? Wpis Polki oburzył internautów

Fot. Getty

Młoda Polka przedstawiła na Facebooku diagnozę polskiego społeczeństwa. Według niej Polacy są „chamscy, bezczelni i prostaccy”, a także „smutni, szarzy i nijacy”, ponieważ zbyt rzadko sięgają po książki. Wpis kobiety oburzył większość internautów.

„Wielokrotnie zastanawiałam się dlaczego Polacy są tacy hmmm... polscy.

Chamscy,bezczelni,prostaccy.

Smutni ,szarzy,nijacy.

Myślałam ze to może kwestia (koszmarnie) słabych zarobków w naszej ojczyźnie. Może fakt ,ze nadal wielu rodaków „siedzi w komunie”...” - zaczęła swój wpis młoda Polka. Chwilę później dodała zaś:

„Polacy to pustaki....ponieważ nie czytają.

Dla mnie to jest ułomność.

Niepełnosprawność.

Ci którzy nie zaglądają do książki wcale, albo robią to od święta, muszą mieć ciężkie życie...

Już wiem skąd ten hejt w internetach.

Skąd ta nienawiść... Najczęściej robią to Ci ułomni, którzy książkę traktują z pogardą... Tacy maluczcy, smutni i samotni...

Polska nie będzie cywilizowanym krajem, póki ludzie nie odnajdą radości w czytaniu”

Wpis Polki – trzeba przyznać dość agresywny – wywołał zrozumiałe oburzenie wśród internautów. Wielu komentujących zauważyło, że Polka niepotrzebnie stosuje język pogardy dla ludzi innych od siebie i że strasznie uogólnia. Inni z kolei odnieśli się do jej uwagi o siedmiu książkach czytanych w miesiąc, zaznaczając, że jak człowiek pracuje po 60 - 70 godzin tygodniowo albo jak ma rodzinę, to na regularne sięganie po książki po prostu nie starcza czasu.

Oto kilka najbardziej trafnych kontrargumentów:

„Nie znam Polaka, który byłby szary i nijaki. Polacy są ludźmi mądrymi, pracowitymi, na których można polegać. To ludzie szanujący rodzinę, pomocni i obrotni, radzący sobie w każdej sytuacji. Ludzi prostych czy chamskich można spotkać w każdym miejscu na ziemi. Może warto poprzebywać więcej wśród ludzi zamiast odrywać się na zbyt długo od rzeczywistości?” - napisała jedna z Polek.